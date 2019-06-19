  • Xiaomi, Rakibi LG İçin Tasarlanan 3 Boyutlu Görselleri Çaldı

Telif Kavramını Unutan Xiaomi, LG'nin Üç Boyutlu Tasarımlarını Kullandı

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Çinli üreticilerin telif konusuna çok fazla özen göstermedikleri bilinse de Xiaomi, LG’nin görsellerini alırken ipin ucunu fazlaca kaçırmışa benziyor.

Telif hakkı kavramı, Çin’in ticaret kültüründe kendine çok da yer bulmuyor. Çoğu yabancı ürünün, hatta yabancı ülkelerdeki binaların bile kopyasının üretildiği Çin’de, telif konusu ancak 80’li yılların sonunda ülkenin kanunlarında kendine yer bulabildi. Yine de ülke içinde telif konusu en fazla “küçük bir kusurlu davranış” olarak görülüyor. Söz konusu uluslararası hukuk olduğunda ise Çinli üreticiler çok daha dikkatli davranıyor.
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Xiaomi, İspanyol sitesinde kullandığı ve gelen tepkiler üzerine kaldırdığı görsellerde, LG’nin reklam kampanyası için üretilen üç boyutlu görselleri neredeyse tamamen kopyaladı. 3 boyutlu görsel sanatçısı Peter Tarka, LG için çeşitli görseller hazırlamıştı. Tarka’nın Behance galerisi Installations’da yer alan görüntülerde ufak tefek oynamalar yapan ancak yeterince özgün bir iş çıkarmayan Xiaomi, böylece LG’nin Signature koleksiyonunu da kopyalamış oldu.
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Xiaomi, daha önce de Apple ve iPhone X’ten çok ağır kopya çekmekle suçlanmıştı. Firma, piyasada gerçek bir oyuncu olmak istiyorsa kendi tasarım ve pazarlama dilini geliştirmek, ürünlerini rakiplerinden ayıracak bir yol bulmak zorunda.

Kaynak : https://www.androidpolice.com/2019/06/19/xiaomi-steals-artwork-3d-artist-lg-render-spanish-spain-website-copyright/
Etiketler: Lg, xiaomi, telif
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