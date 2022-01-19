Lol’de Aurelion Sol CT, Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Hikayeye göre kudretinden sual olunmayan Aurelion Sol, maalesef Sihirdar Vadisi’nde tam olarak öyle değil. Orta koridorun kendine has karakterlerinden olan Aurelion Sol bugünkü konumuz.

Çıktığı zamandan itibaren bir türlü istenilen ve beklenilen performansı elde edemeyen Aurelion Sol, üzücü bir şekilde bu kötü durumunu hala sürdürüyor. Kendine has bir oynanış stiline sahip olduğu bir gerçek olsa da çok az kişi tarafından tercih edilmesi nedeniyle popüler karakterler arasına girmeyi başaramıyor.

Aurelion Sol, genel olarak League of Legends’ın meta seçilen karakterleri arasında kendine çok fazla yer bulamasa da, hala kendisini seven ve kucaklayan oyuncularda tabii ki mevcut.

Aurilion Sol CT'leri: Aurelion Sol’a karşı güçlü olan karakterler

Galio

Talon

Katarina

Jayce

Diana

Aurelion Sol, menzil konusunda oldukça problematik bir karakter. Öyle ki ne çok yakından ne çok uzaktan oynamanız gerekiyor. Hal böyle olunca da yakın menzilde rahat oynayan karakterler başına oldukça bela olabiliyor.

Uzun mesafe boyunca uçabilen Aurelion Sol’un tüm yetenekleri:

Pasif / Kainatın Merkezi: Aurelion Sol’un çevresinde dönen yıldızlar, bir rakibe isabet ettiklerinde büyü hasarı verir.

Aurelion Sol’un çevresinde dönen yıldızlar, bir rakibe isabet ettiklerinde büyü hasarı verir. Q / Felaket Yıldızı: Ortaya çıkardığı ilerledikçe genişleyen disk, Aurelion Sol’dan fazla uzaklaştığında infilak eder ve rakiplerin hasar alarak sersemlemelerine neden olur.

Ortaya çıkardığı ilerledikçe genişleyen disk, Aurelion Sol’dan fazla uzaklaştığında infilak eder ve rakiplerin hasar alarak sersemlemelerine neden olur. W / Dönence: Aurelion Sol yıldızlarını dış yörüngeye iterek hasar ve hızlarının artmasını sağlar.

Aurelion Sol yıldızlarını dış yörüngeye iterek hasar ve hızlarının artmasını sağlar. E / Uzay Seyyahı: Aurelion Sol havalanarak uzun mesafe boyunca uçmaya başlar.

Aurelion Sol havalanarak uzun mesafe boyunca uçmaya başlar. R / Işığın Sesi: Aurelion Sol’un gönderdiği saf yıldız ateşinden dalga, isabet ettiği rakiplerin hasar a.larak yavaşlamalarını sağlar. Dalgaya Aurelion Sol’un yakınında yakalanan rakipler, güvenli bir mesafeye savrulur.

Kozmik Ejder Aurelion Sol’un güçlü ve zayıf özellikleri nelerdir?

Aurelion Sol’un güçlü özellikleri:

Aurelion Sol E yeteneğinin getirisi sayesinde birçok koridora çok hızlı bir şekilde yardıma koşabiliyor

Q yeteneğinin menzili katettiğiniz mesafeye göre büyüdüğü için güzel bir şekilde denk getirildiğinde birçok kişiyi sersemletebiliyor

Aurelion Sol’un ulti yeteneği yakınındaki rakipleri ittirmesi bir kenara uzaktaki rakipleride sersemletiyor

Aurelion Sol, takım için oldukça işe yarayan bir karakter olabiliyor. Ne yapacağını iyi bilen bir Sol oyuncusu koridor safhasında zorlansa bile bu açığını takımına verdiği sürekli destek ile kapatabiliyor. Bunun yanı sıra kitle kontrol yetenekleri de takım savaşlarında öne çıkabiliyor.

Aurelion Sol’un zayıf özellikleri:

Aurelion Sol’un etrafında dönen yıldızlar sürekli aktif olduğu için çalıda gizlenmek Aurelion Sol için pek mümkün olmuyor

Erken safhada hasarı oldukça düşük olduğu için koridor safhasını birçok karaktere kıyasla zor geçirebiliyor

Bir süre boyunca yetenekleri koridoru ittirmekte yetersiz kalabiliyor

Aurelion Sol, sürekli etrafında dönen yıldızlar nedeniyle sürpriz saldırı faktörünü tamamen ortadan kaldırıyor. Erken safhada orta koridorda oynarken de bir hayli sıkıntı yaşamanız mümkün. Yeteneklerinin bir süre koridoru ittirmekte yetersiz kalmasının yanı sıra erken safhadaki hasarının düşük olması nedeniyle de birçok karaktere karşı üstünlüğünü sergileyemiyor.

LoL'de Aurelion Sol nasıl oynanır? Oynanış ipuçları:

Aurelion Sol, hareketliliği ve takım oyunculuğu ile ön plana çıkabilen bir karakter. Bu yüzden E yeteneğiniz ile sürekli takımınıza yardımcı olmaya çalışın

Aurelion Sol kitle kontrol açısından güçlü olan bir karakter. Bu yüzden yakın menzilinize giren rakipler olsa bile ultinizi ve diğer yeteneklerinizi harcamaktan çekinmeyin

Aurelion Sol sürekli aktif ve beli bir menzilde vuran yeteneğe sahip olduğu için Rylai’nin Kristal Asası W yeteneğiniz ile oldukça güzel çalışan bir eşya

Aurelion Sol hareketlilik açısından oldukça başarılı bir karakter. Bu yüzden koridor safhasını zor geçirseniz bile, E yeteneğiniz ile harita genelinde takımınıza yardım etmeniz mümkün. Bunun yanı sıra kitle kontrol açısından da zengin sayılabilecek bir karakter olduğu için olası zor durumları püskürtme şansı oluyor.

Aurelion Sol’un karşısında nasıl oynanır, Aurelion Sol nasıl yenilir?

Aurelion Sol’un yıldızları sadece anlık olduğu menzile vurabildiği için yıldızların içinde veya dışından saldırmanız mümkün

Aurelion Sol’un yıldızlarının aktif olmadığı tek zaman karakterin kitle kontrole maruz kaldığı zamanlar. Bu zamanı iyi değerlendirip savaşı üstüne götürebilirsiniz

Aurelion Sol’un Q yeteneğinin hafife alınmayacak bir menzili olduğu için aynı pozisyonda çok fazla kalmanız riskli olabilir

Aurelion Sol’un temel harası yıldızları üzerinden oluştuğu için yıldızların içinden veya dışından saldırmak mümkün. Bunun yanı sıra ağır kitle kontrole maruz kaldığı zamanlarda yıldızları kapandığı için savaşı üstüne götürmenizde mümkün. Aurelion Sol’un Q yeteneği oldukça rahat bir menzile sahip. özellikle koridor safhasında sürekli aynı pozisyonda kalmanız risk teşkil edebilir.