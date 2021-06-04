Daha İyi LoL Oynamanızı Sağlayan 'Blitz' Benzeri 5 Uygulam

League of Legends oynarken hangi şampiyonu seçeceğinize karar vermenin rün dizilimi yapmanın özellikle yeni oyuncular için fazlasıyla kafa karıştırıcı bir süreç olduğuna neredeyse hepimiz hemfikirizdir. Sizlere bu konularda yardımcı olacak ve LoL deneyiminizi en üst seviyeye çıkartacak Blitz benzeri uygulamaları derledik, gelin bakalım.

League of Legends, kimileri için (özellikle de yeni oyuncular) deneyimlemesi oldukça acı verici bir süreç olabiliyor. Bir LoL maçı esnasında çekilen çile bir yana, maç öncesi rün dizilimi yapmak da deneyimsiz yeni oyuncular için kafa karıştırıcı bir süreç olabiliyor. Hatta rün diziliminden önce hangi şampiyonu seçeceğine karar verirken bile kafalar karışabiliyor.

“Ne yapmak gerekiyor peki Webtekno Bey?” diyebilirsiniz, merak etmeyin sizin için buradayız. Sizler için LoL maçlarından hemen önce takımınıza gelen diğer oyuncuların liglerini ve istatistiklerini görebileceğiniz, karşı takımın seçtiği şampiyonların hangi şampiyonlara karşı zayıf olduğunu görebileceğiniz, otomatik olarak sahip olduğunuz şampiyonun gerekli rün dizilimini oyuna aktarabileceğiniz yardımcı uygulamalardan bahsedeceğiz.

Bu yardımcı uygulamalardan şu an için en yaygın olanı Blitz.GG, bahsettiğimiz yardımcı araçların hepsine ve çok daha fazlasına sahip. Tabii bu mecrada sadece Blitz.GG yok, bazı konularda daha iyi yardım alabileceğiniz birkaç uygulama bulunuyor. Sizlere LoL Blitz.GG benzeri, deneyiminizi kolaylaştıracak yardımcı uygulamaları listeledik, gelin göz atalım.

League of Legends deneyiminizi kolaylaştıracak LoL Blitz benzeri uygulamalar:

Blitz.GG

Mobalytics

Porofessor.GG

Senpai.GG

OP.GG

En hızlı şekilde rün dizip otomatik aktarabildiğiniz: Blitz.GG

Bahsettiğimiz gibi Blitz.GG ve benzeri yardımcı uygulamaların birçok yardımcı aracı bulunuyor ancak Blitz uygulamasının en çok öne çıkan yanı rün dizilimi mevzusu. Bilenler bilir, League of Legends istemcisi üzerinde rün dizmek bir yazı tura işi, bazen dizdiğiniz rün kaydedilemeyebiliyor ya da yanlış rün sayfasını seçebiliyorsunuz.

Blitz’in profesyonel oyuncuların tekli dereceli maçlarını canlı olarak takip edebileceğiniz, maç istatistiklerinizi ve analizlerinizi inceleyebileceğiniz çok fazla özelliği bulunuyor ancak özellikle rün dizilimi konusunda en iyisi. Maç başlamadan önce seçtiğiniz şampiyonun rünü otomatik olarak diziliyor, eğer beğenmediğiniz bir şekilde dizilirse LoL istemcisinden çok daha hızlı bir biçimde Blitz uygulamasından rün dizip yine çok daha hızlı aktarabiliyorsunuz.

Oyun içindeyken bile yardımcı araçlara sahip olabileceğiniz: Mobalytics

Gerçek zamanlı olarak oynana yüksek seviyeli karşılaşmaları takip etmenize olanak sağlayan Mobalytics uygulamasının en çok öne çıkan yanı, oyun içerisindeyken canlı olarak yardımcı araçlara sahip olabilmeniz. Örneğin şampiyonunuzu oynadığınız role ve karşınızdaki eşleşmeye göre dizmeniz gereken eşya setini otomatik olarak eşya mağazasında görebiliyorsunuz.

Ek olarak oyun öncesinde şampiyonunuz için yapmanız gereken hedefleri ve makro oyun için ne yapmanız gerektiğini görmek mümkün.

Eğer ormancı rolündeyseniz orman yaratıklarının ne zaman doğacağını haritada geri sayım usulü görebiliyor, eğer koridor oyuncusuysanız bulunduğunuz ligin ortalamasına oranla minyon skorunuzun ne kadar olduğunu ve son olarak destek oyuncusuysanız görüş skorunuzun ortalamaya oranla ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz.

Kapsamlı istatistik analizlerini görebileceğiniz: Porofessor.GG

Bir şampiyon ile oynadığınız tüm maçlardaki detaylı istatistiklerinizi inceleme fırsatı sunan Porofessor.gg; oyun içindeki baskın, skor katkısı, ölümler, skor ve altın grafiklerinizi de karşınıza getiriyor. Bunun dışında oyun içinde iyi ve kötü yaptığınız şeyleri de başlıklar altında sunan Porofessor.GG istatistik inceleme konusunda en iyisidir diyebiliriz.

Özellikle bu istatistiklerinizi hem oynadığınız şampiyonu oynayan diğer oyuncularla hem de o maçtaki rakibinizle kıyaslaması, neyi yanlış neyi doğru yaptığınızı anlamada çok büyük bir fayda sağlıyor.

En kapsamlı eşleşme bilgilerine ulaşabileceğiniz: Senpai.GG

Senpai.GG uygulamasının diğerlerinden en fazla öne çıktığı yanı seçmek istediğiniz şampiyonun hangi şampiyonlara karşı ve neden güçlü olduğunu detaylıca görebilmenizi sağlayan yardımcı aracı. Bu araçla seçtiğiniz şampiyonun oyunun hangi bölümünde güçlü olduğunu, en çok hangi koridora uğramanız gerektiğini ve hangi dakikada hangi noktada olmanız gerektiğini detaylıca anlatıyor.

Örneğin orta koridorda Cassiopeia oynuyorsanız Tanrıçanın Gözyaşı eşyasını hangi dakikada tamamlamış olmanız gerektiğini, ormanda Kindred oynuyorsanız damga yüklerinizin hangi dakikalarda nerelerde çıkabileceğini, alt koridor oynuyorsanız eşleşmenize göre güçlü veya zayıf taraf oynamanız gerektiğini anlatıyor.

Tekli Dereceli harici maçlarınızın analizlerini de görebileceğiniz: OP.GG

OP.GG, Blitz uygulamasından önce en yaygın olan yardımcı araçtı ancak Blitz’in masaüstü uygulamasıyla birlikte çıkmasının ardından biraz arka planda kaldı. Artık OP.GG’nin de masaüstü uygulaması var ancak eskisi kadar popüler değil. Diğer yardımcı uygulamaların sahip olduğu birçok yardımcı araca sahip olan OP.GG’nin şu an en çok öne çıkan yanı ise Tekli Dereceli maçlarının dışındaki maçlarınızın da analizlerini görebilmeniz.

Örneğin ARAM, URF, Hepimiz Birimiz İçin veya Merkez Baskını oyun modlarını oynuyorsanız oranın da en iyi şampiyonlarını ve kazanma oranlarını ve değişik rün/eşya dizilimlerini de görebiliyorsunuz. Bunların yanında aynı Tekli Dereceli gibi maç sonu neleri doğru ve neleri yanlış yaptığınızı görebileceğiniz istatistiklerinizi de analiz edebiliyor ve daha iyi oynamak için ne yapmanız gerektiğine karar verebiliyorsunuz.

Unutmadan ekleyelim: Bütün bu yardımcı uygulamaların Windows masaüstü uygulaması da bulunmakta ve sadece League of Legends değil aynı zamanda TFT, Legends of Runeterra ve Valorant için de yardımcı araçları mevcut.

Böylelikle Lol Blitz.gg benzeri yardımcı uygulamalar konulu içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.