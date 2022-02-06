Lol’de Lissandra CT, Yetenekler, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Freljord’un buzul kraliçesi Lissandra orta koridorun nadide büyücülerinden bir tanesi. Özellikle sahip olduğu kitle kontrolü ile öne çıkan Lissandra orta safhadan itibaren tehlikeli olmaya başlıyor.

Mana sorunu ve yeteneklerinin hasarının düşük olması sebebi ile erken safhada biraz zorlu bir koridor safhası geçirse de bu açığını oyunun ortalarından itibaren kapatmaya başlıyor.

Özellikle oyun geç safhalara düşmeye başladığında sahip olduğu hasarından çok karşı takımdaki herhangi bir oyuncuya uygulayabildiği ağır kitle kontrolü ile öne çıkan Lissandra rakibiniz ise kesinlikle ekstra önlemler almak gerekiyor.

Lissandra CT'leri: Karşısında güçlü olan rakipleri

Xerath

Vel’Koz

Talon

Syndra

Orianna

Lissandra sürekli savaş konusunda sıkıntı yaşayan karakterlerden biri. Yetenekleri oldukça anlık hasar üzerine kurulu olduğu için kendisinden daha uzun süre savaşan, veya menzil konusunda kendisinden üstün olan karakterler koridor safhasında Lissandra’ya karşı üstün gelebiliyor. Tabii ki bu durum kitle kontrol konusundaki hünerlerini sergilemesine bir sakınca olmuyor. Özellikle de oyun geç safhalara uzadığında.

Kara Buz'un gücüne sahip olan Lissandra'nın tüm yetenekleri:

Pasif / Buzdoğan İtaati: Lissandra’nın yakınında katledilen şampiyonlar Donmuş Köle’ye dönüşür. Donmuş köleler yakındaki rakipleri yavaşlatır ve bir gecikmenin ardından aşırı soğuktan parçalanarak yakındaki hedeflere büyü hasarı verir.

Lissandra’nın yakınında katledilen şampiyonlar Donmuş Köle’ye dönüşür. Donmuş köleler yakındaki rakipleri yavaşlatır ve bir gecikmenin ardından aşırı soğuktan parçalanarak yakındaki hedeflere büyü hasarı verir. Q / Keskin Buz: Lissandra’nın Attığı buzdan mızrak, isabet ettiğinde parçalanarak rakibin büyü hasarı almasına ve Hareket Hızı değerinin düşmesine yol açar. Parçalar hedefi delip geçerek, isabet alan diğer rakiplere aynı hasarı verir.

Lissandra’nın Attığı buzdan mızrak, isabet ettiğinde parçalanarak rakibin büyü hasarı almasına ve Hareket Hızı değerinin düşmesine yol açar. Parçalar hedefi delip geçerek, isabet alan diğer rakiplere aynı hasarı verir. W / Kırağı Çemberi: Yakındaki rakipleri dondurarak büyü hasarı verir ve yerlerine mıhlar.

Yakındaki rakipleri dondurarak büyü hasarı verir ve yerlerine mıhlar. E / Buzul Pençe: Lissandra’nın oluşturduğu buzdan pençe büyü hasarı verir. Bu yeteneği tekrar etkinleştrimek, Lissandra’yı pençenin o anki konumuna taşır.

Lissandra’nın oluşturduğu buzdan pençe büyü hasarı verir. Bu yeteneği tekrar etkinleştrimek, Lissandra’yı pençenin o anki konumuna taşır. R / Donmuş Mezar: Bir rakip şampiyon üzerine kullanılırsa hedef donarak sersemler. Lissandra üzerine kullanılırsa Lissandra kendini kara buz içine hapseder; bir yandan iyileşirken bir yandan da hedef alınamaz ve zarar görmez hale gelir. Kara buz hedeften fışkırarak rakiplerin büyü hasarı almalarına ve hareket hızı değerlerinin azalmasına yol açar.

Buzul Kraliçe Lissandra’nın güçlü ve zayıf özellikleri:

Lissandra’nın güçlü özellikleri:

Kitle kontrol açısından çok güçlü olması

Oyunun geç safhalarında yeteneklerinin çok ölümcül olması

Birçok büyücüye kıyasla hayatta kalma opsiyonlarının fazla olması

Lissandra’nın güçlü olduğu yanı hasarından çok sahip olduğu kitle kontrol. Özellikle oyunun geç safhalarında tek başına bir oyuncuyu uzun bir süre saf dışı tutabiliyor. Bunun yanı sıra E yeteneğinin ve ulti yeteneğinin düzgün kullanımı ile birçok büyücüye kıyasla hayatta kalma opsiyonları daha fazla oluyor. Bu hayatta kalma da karaktere büyük bir artı olarak geri dönüş yapabiliyor.

Lissandra’nın zayıf özellikleri:

Erken oyun sürecinde koridor safhasının zor olması

Aynı şekilde erken süreçlerde mana problemi yaşadığı için manayı çok dikkatli kullanmaya itmesi

E yeteneğine rağmen genel olarak yavaş bir karakter olması

Lissandra erken safhalarda oynayanı biraz yorabilen bir karakter. Özellikle yeteneklerinin az vurması ve çok büyük olmasa da mana sorunu yaşaması koridoru ittirmeyi ve rakiplere karşı oynamayı zor hale getiriyor. Oyun geç safhalara uzamaya başladığında gücünü elde ediyor fakat bu zamana kadar sergileyeceğiniz oynanış tarzı oyunun geç safhalara kalmadan bitmesine neden olabilir.

LoL'de Lissandra nasıl oynanır?

Erken safhada karakter güçsüz olduğu için çok agresif bir oynanış tarzı sergilememekte fayda var

Ulti yeteneğinin hem rakip üzerinde hem kendi üzerinizde kullanabildiğinizi unutmayın

Erken safhalarda rakibi haraslayacak tek yeteneğiniz Q olduğu için minyonların arkasından rakibe Q tutturmanız önem taşıyor

Lissandra oyunun erken safhalarında zorlanıp sonrasında güçlenmeye başlayan bir karakter. Bu yüzden erken safhada fazla agresif hareketlere girmekten kaçınmada fayda var. Bunun yanı sıra bu hiç savaşmayacağınız anlamına da gelmiyor. Q yeteneği vurduğunuz rakipleri delip geçtiği için rakibiniz minyon almaya çalıştığında Q yeteneğiniz ile cezalandırabilirsiniz.Olası savaşlarda veya baskınlarda da ulti yeteneğinizi ve E yeteneğinizi dikkatli kullandığınızdan emin olun.

Lissandra'ya karşı nasıl oynanır, Lissandra nasıl yenilir?

Lissandra erken safhalarda güçsüz olsa da Q yeteneğinin rakiplerini delip geçebilmesi sayesinde minyon almaya kalktığınız sırada sizi cezalandırabilir. Buna karşı dikkatli olun

Lissandra, E yeteneği ile dövüşlerden çıkabilecek potansiyele sahip olsa da ağır kitle kontrol yetenekleri E yeteneğini yeniden kullanıp ışınlanmasına engel olacaktır.

W yeteneği kendi etrafındaki rakipleri yerine sabitlese de erken safhalarda oldukça uzun bekleme süresine sahip. Bunu avantajınıza kullanabilirsiniz

Lissandra’nın erken safhada güçsüz olması büyük bir artı fakat burahat rahat öldürebileceğiniz anlamınada gelmiyor. Her minyon kesmeye kalktığınızda sizi cezalandırabilecek potansiyeli olması büyük bir sıkıntı bu yüzden dikkatli minyon kesmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra E yeteneği ve W yeteneğine dikkat etmeniz gerekiyor. W yeteneği erken safhada uzun bekleme süresine sahip olduğu için yokluğunu avantaj olarak kullanabilirsiniz. E yeteneğinde ise kitle kontrole sahipseniz E yi attığı yere ışınlanasını engelleyebilirsiniz.