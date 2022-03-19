Lol’de Volibear CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü Zayıf Özellikleri

Freljord’un kudretli tanrılarından bir tanesi olan Volibear, sahip olduğu yıldırımın kudretini sihirdar vadisine getirerek düşmanlarına korku salmaya devam ediyor. Biz de bu içeriğimde Volibear CT'lerini, güçlü - zayıf özellikleri ile yeteneklerini inceliyoruz.

Volibear uzun bir süre popülerliğini kaybeden karakterlerden bir tanesiydi. Fakat son zamanlarda Riot Games’in baştan sona dizayn değişikliğine yöneldiği karakterlerden bir tanesi de Volibear olunca bu durum karakter açısından oldukça iyi yönde farklılıklara sebep oldu.

Karakterin oynanış tarzının birçok farklı eşya dizilimine elverişli olması Volibear’ı yeniden popüler hale getirdi. Üst koridor ve ormancı rolünde ağırlıklı olarak oynanan Volibear, yer yer alt koridorda destek rolünde görüldüğü de oluyor. Şimdi Volibear CT'lerine, yeteneklerine ve güçlü - zayıf özelliklerine birlikte bakalım.

Volibear CT’leri: Volibear’a karşı güçlü olan karakterler

Illaoi

Kayle

Jax

Teemo

Kindred

Volibear, hareketlilik konusunda nispeten kuvvetli olsa da menzilli karakterler hala oldukça başına bela oluyor. Bunun yanı sıra 1v1 savaşında güçlü olan karakterler Volibear’a zor zamanlar yaşatabiliyor. Illaoi’nin ulti yeteneği veya Jax’in sersemletmesi savaşta yorucu olabiliyor.

Freljord’un tanrısı Volibear’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Ebedi Fırtına: Volibear’ın saldırı ve yetenekleri saldırı hızı kazandırır ve saldırılarının zamanla yakındaki rakiplere ilave büyü hasarı vermesini sağlar.

Volibear’ın saldırı ve yetenekleri saldırı hızı kazandırır ve saldırılarının zamanla yakındaki rakiplere ilave büyü hasarı vermesini sağlar. Q / Şimşek Darbesi: Volibear rakiplere doğru ilerlerken hız kazanır. Saldırdığı ilk hedefi sersemletir ve ona hasar verir.

Volibear rakiplere doğru ilerlerken hız kazanır. Saldırdığı ilk hedefi sersemletir ve ona hasar verir. W / Hırpalayan Vahşet: Volibear bir rakibe hasar vererek isabet etkilerini uygular ve onu işaretler. Bu yeteneği aynı hedef üstünde kullanmak ona ilave hasar verir ve Volibear’ı iyileştirir.

Volibear bir rakibe hasar vererek isabet etkilerini uygular ve onu işaretler. Bu yeteneği aynı hedef üstünde kullanmak ona ilave hasar verir ve Volibear’ı iyileştirir. E / Bulutların Gazabı: Volibear belli bir bölgeye yıldırım çağırarak rakiplere hasar verir ve onları yavaşlatır. Volibear yıldırım düşen alanın içindeyse kalkan kazanır.

Volibear belli bir bölgeye yıldırım çağırarak rakiplere hasar verir ve onları yavaşlatır. Volibear yıldırım düşen alanın içindeyse kalkan kazanır. R / Fırtınaçağıran: Volibear hedef konuma atlayarak ilave can kazanırken altındaki rakipleri yavaşlatır ve onlara hasar verir. İniş bölgesinin yakınındaki kuleler geçici olarak devre dışı kalır.

Ebedi Fırtına Volibear’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Volibear’ın güçlü özellikleri:

Oyunun erken dakikalarında koridor safhasında güçlü olması

Minyonları hızlı kesebildiği için koridorunu hızlı bir şekilde ittirebilmesi

Tank rolünü üstlenen bir karakter olmasına karşın hasar konusunda hiç sıkıntı yaşamaması

Volibear, tank rolünü üstlenen bir karakter olmasına karşın hasar vurma konusunda pek sıkıntı yaşamayan karakterlerden bir tanesi. Yetenekleri sebebiyle oldukça esnek bir eşya dizilimine sahip olması da birçok farklı senaryoda farklı eşya dizimleri yapabilmenize yol açıyor. Bunun yanı sıra erken dakikalarda güçlü olan karakterlerden bir tanesi ve koridor ittirme konusunda bir hayli yetenekli.

Volibear’ın zayıf özellikleri:

Hareketlilik güçlü yanlarından biri olmadığı için girdiği savaşlardan çıkmasının çok zor olması

Özellikle menzilli karakterlere karşı çok fazla haras yemesi

Tank olan bir karakter olsa da kitle kontrol yeteneklerinin oynayışını çok bozması

Hareketlilik konusunda Volibear çok zayıf olmasa da maalesef güçlü olduğu yanlarından bir tanesi değil. Özellikle girdiği savaşlardan çıkmasının çok zor olmasıı ve menzilli karakterlere karşı harasa çok açık olması bunu kanıtlar nitelikte. Bunun yanı sıra tank olan bir karakter olmasına karşın kitle kontrol yetenekleri oynayışını çok fazla etkiliyor. Özellikle E yeteneğini tutturamadığında veya kendisi E yeteneğinden kalkan alamadığında işler bir hayli zorlaşıyor.

LoL’de Volibear nasıl oynanır?

E yeteneğinizi tutturmak savaşı kazanmanızı oldukça kolaylaştıran bir faktör

Volibear’ın ulti yeteneği kuleleri bir süre boyunca etkisiz bırakabildiği için kendiniz veya takımınız ile birlikte rakip kulesinin altında düşman öldürmek oldukça kolay

W yeteneğiniz can çalmanızı ve hayatta kalmanızı sağlayan temel yeteneklerinizden biri olduğu için savaşlarda düzenli olarak kullanmanız gerekiyor

Volibear oynarken özellikle erken dakikalarda kazanmanın en temel yolu E yeteneğinizi iyi kullanmaktan geçiyor. E yeteneğinizi rakibe ıskalasınız bile en azından kendiniz içinden geçip kalkan almanızda fayda var. Aynı şekilde W yeteneği de can çalmanızı ve yaşamanızı sağlayan temel yeteneklerden biri olduğu için özellikle aynı rakibe 2 kere vurmakta fayda var. Volibear’ın ulti yeteneği toplu hedeflere iyi hasar vurabilmesinin yanı sıra kuleleri kapatmak gibi özel bir güce sahip olduğu için rakip kulesinin altında düşman öldürmek bir hayli kolay oluyor.

Volibear’a karşı nasıl oynanır, Volibear nasıl yenilir?

Volibear’ın özellikle E yeteneği erken safhalarda çok can sıkıcı olabiliyor. Size hasar verip yavaşlatmasının yanı sıra kendisi de içerisinde kalkan kazandığı için bu yetenekten kesinlikle kaçınmanız gerekiyor

Volibear, W yeteneğini 2. kez üstünüzde kullandığın canının bir miktarını yenileyebiliyor. Bu yüzden can yenilemesini engelleyebilecek eşyalar almakta fayda var (Celladın Çağrısı gibi).

Volibear’ın ulti yeteneği toplu duran rakiplere karşı oldukça etkili. Hasarının çok olmasının yanı sıra kuleleri de etkisiz bırakabildiği için kulenize bile güvenmemeniz gerekebilir

volibera erken safhalarda gücünü belli etmekten çekinmeyen karakterlerden bir tanesi. Özellikle E yeteneğine karşı dikkatli oynamak Volibear’a karşı kazanmanın temel yollarından bir tanesi. E yeteneğinden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Bunun yanı sıra erken safhalarda Volibear’ın W yeteneğinden çaldığı canı engellemek için “Celladın Çağrısı” gibi rakibin kazandığı can yenilemesini azaltan eşyalar çıkılabilir. Volibear’ın ulti yeteneği hasarının çok olması yanı sıra toplu hedeflere karşı oldukça etkili. Ayrıca kuleleri kapatmak gibi ekstra bir özelliğe sahip olduğu için kendi kulenize bile güvenmemeniz gerekebilir.