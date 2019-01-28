Otomotiv sektörünün iki dev şirketi Lotus ve Williams Advanced Engineering, elektrikli hiper araba geliştirmek için ortaklık kurdu.

Otomotiv gösteri dünyasının iki büyük ismi, geleceğin spor arabalarını geliştirmek için bir araya geldi. Lotus, Williams Formula One takımının mühendis takımı olan Williams Advanced Engineering ile ortaklık kurdu. Ortaklığın kapsamında hibrit ve elektrikli güç aktarım mekanizmaları da bulunuyor. Bu anlaşma, elektrikli hiper arabaların önünü açabilir.

Lotus’un CEO’su anlaşma için “Birçok araç sektörü için heyecan verici çözümler sunabilir” dedi. Lotus sözcüsü Road & Track’e verdiği röportajda bu ortaklığın içten yanmalı motorlar, elektrikli motorlar ve bataryalar da dahil olmak üzere tüm güç aktarım mekanizmalarını kapsayacağını dile getirdi.

Otomotiv sitesi olan Autocar’a göre Lotus ve Williams, Omega adı verilecek olan elektrikli bir hiper araba üretecek. Aracın dört çeker olması ve menzilinin 400 km (250 mil) olması bekleniyor. Tabii bunlar şu an için sadece söylentiden ibaret.

William Advanced Engineering’in Formula 1 geçmişi ve Aston Martin Valkyrie, Jaguar C-X75 gibi hiper arabaların üretiminde yer aldığı düşünüldüğünde, Lotus ile kurdukları ortaklıktan ortaya çıkaracakları aracın da oldukça güçlü olması beklenebilir.