Cosm isimli bir şirket, tesisleriyle ABD'deki müşterilerine kubbe şeklinde devasa bir ekrandan spor müsabakalarını izleme imkânı tanımaya başladı. Görüntüler, Cosm'un salonlarından maçların ve diğer türden içeriklerin gerçekten de oradaymış gibi hissedilerek izlenebildiğini ortaya koydu.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle artık bir şeyi yapmak için illa oraya gitmemiz gerekmiyor. Farklı bir şehirdeki bir etkinliği oradaymış gibi hissederek deneyimleyebiliyoruz. Cosm isimli bir girişimin başlattığı bir proje de bu tarz bir deneyim sunuyor.

Cosm, spor başta olmak üzere kullanıcıalrın farklı türden içerikleri devasa bir ekrandan izlemesini sağlayan bir şirket. Özel salonlarda yaşanan bu deneyim, izleyenlere gerçekten de oradaymış hissi veriyor.

Spor maçlarını sahanın içindeymişsiniz gibi izleyebiliyorsunuz

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Yukarıdaki videodan bir NFL maçının Cosm’un bir salonunda canlı olarak izlendiğini görebiliyorsunuz. İzleyiciler, önceden biletlerini alıyorlar ve bu mekâna geliyorlar. Sinema salonu benzeri bir yapıya sahip salondaki devasa sekizgen ekrandan da ultra gerçekçi deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

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Maç esnasında direkt saha içinden görüntüler gösterilebiliyor. Bu da izleyenlerin masalarında otururken kendilerini gerçekten de oradaymış gibi hissetmesine olanak tanıyor. Ekranın inanılmaz net göstermesi de bunu kolaylaştırıyor. NFL’den NBA’e ve UFC’den futbola kadar birçok farklı spordan maçlar yıl boyunca bu ekrandan yayımlanacak. Aynı zamanda spor dışındaki türlerden içerikler de deneyimlenebilecek.

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Cosm’un salonları şimdilik sadece ABD’nin Los Angeles ve Dallas şehirlerinde var. İlk salon, haziranda Los Angeles’ta açıldı. İkincisi ise yakın zamanda Dallas’a geldi. Şirket, bu deneyim için 26 metre yarı çapa sahip 8K LED bir kubbe şeklinde ekran kullanıyor. Los Angeles’taki tesis, 6 bin metrekare bir alana inşa edilmiş. Bu devasa ekran deneyimi dışında bar, restoran gibi farklı aktiviteler de sunuluyor.

Cosm’un fiyatları tahmin edebileceğiniz gibi biraz pahalı. Hatta maçlarla aynı fiyata denk geldiğini söyleyenler bile var. Bir maç izlemenin bedeli 50-100 dolar civarlarından başlayıp 600-700 dolara kadar çıkabiliyor. Tabii ki hangi spor, hangi lig olduğuna göre fiyatlar büyük oranda değişiyor.

Kısacası Cosm’un teknolojisi yakında spor izleme deneyiminin nerelere geleceğinin bir göstergesi. Şimdilik biraz pahalı olsa da ileride yaygınlaştığında daha kolay ulaşılabilir hâle gelecektir. Böylece maçlara gerçekten gidemeyenler, tıpkı oradaymış gibi bir deneyim yaşayabilecekler.