Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, yeni Mac mini bilgisayarlarında M3 çipi es geçecek. Bunun yerine yapay zekâ odaklı olması beklenen yeni M4 işlemcileri görebiliriz.

Apple hakkında önceden paylaştığı doğru bilgilerle tanıdığımız Mark Gurman, bugün yayımlanan Power On bülteninde şirketin bu yıl tanıtacağı ürünlerle ilgili yeni detayları bizlerle buluşturdu. Bunlar arasında küçük taşınabilir bilgisayar yeni Mac mini de yer alıyordu.

Gurman’ın aktardığına göre şirket, beklendiği gibi bu sene veya önümüzdeki sene başında Mac mini’yi bizlerle buluşturacak. Ancak işlemci tarafında bir sürpriz göreceğiz.

Yeni Mac mini, M3 değil, M4 işlemciyle gelecek

İddiada, Apple’ın yeni Mac mini modellerini 2024 sonunda veya 2025 başlarında tanıtacağı ifade edildi. Modelin özellikleri hakkında da bilgiler yer aldı. Buna göre yeni nesilde geçtiğimiz yılın ekim ayında duyurulan M3 işlemcileri görmeyeceğiz. Bunun yerine M4 çipi karşımıza çıkacak. Ayrıca iki ekstra Thunder 4 port, M2 Pro konfigürasyonları için HDMI 2.1 bağlantı noktası, Wi-Fi 6E desteği ve Bluetoot 5.3 desteği yeni Mac mini’de yer alması beklenen özellikler arasında.

Yapay zekâ konusunda da öne çıkması beklenen yeni işlemcilerin, 2024 sonu gelmesi bekleniyor. Mac mini’nin de onlarla beraber çıkış yapması muhtemel. Apple’ın Mac mini bilgisayarlarını son olarak 2023’te güncellediğini belirtelim. O cihazlarda M2 ve M2 Pro’yu görmüştük.

Gurman, yeni Mac mini’lerin yıl sonundan önce hazır olmayacağını belirtirken bu yüzden M3’ün es geçileceğini. belirtti. Apple’ın böyle bir hamle yapması şaşırtıcı olmaz. Geçen yılki iMac modellerinde de böyle bir hamle görmüştük. Şirket, bu cihazlarda M2’yi tamamen atlayıp daha iyi ve güncel performans sunması için M3’ü kullanmıştı. Yeni Mac mini de M4 ile birlikte önceki nesle kıyasla CPU tarafında büyük performansı artışı görebiliriz. Tabii ki yapay zekâ özellikleri de öne çıkacaktır.