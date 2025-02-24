Maçkolik, futbol maçlarının heyecanını daha yakından takip etmenizi sağlayacak yeni özelliğini duyurdu. Uygulamaya ayrıca taraftarların gönlünü fethedecek bir kişiselleştirme özelliği de geldi.

En kapsamlı futbol verilerini İstatistik sayfalarında kullanıcılarıyla buluşturan Mackolik, topun oyunda kalma süresini de bu istatistik parametreleri arasına ekledi.

Artık istediğiniz maçın istatistik sayfasına giderek maçın ilk yarısında, ikinci yarısında ve genelinde topun oyunda ne kadar kaldığını görebilecek ve oyunun gidişatına dair daha kapsamlı bir izlenim edinebileceksiniz. Hemen uygulamanızı güncelleyin ve Mackolik sayesinde oyunun her detayını yakından takip edin!

Sana özel Maçkolik!

Gelen bir diğer yenilik ise kişiselleştirilebilir bir Maçkolik deneyimi sunuyor. Maçkolik arayüzünü favori forma renklerine göre tasarlamak ister misin? Artık Maçkolik kullanıcıları uygulama arayüzlerini kendi zevklerini yansıtan forma renklerine göre kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanma ayrıcalığını yaşayacak.

Uygulamanın sol menüsünde yer alan “Sana Özel Maçkolik” sekmesindeki formalardan en sevdiğini seç, seni yansıtan Maçkolik'i hemen kullanmaya başla.