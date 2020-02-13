macOS Android Arası Dosya Aktarımı İçin Alternatif: OpenMTP

Android ve Windows arasında dosya aktarımının oldukça basit olduğunu artık neredeyse herkes biliyor. Mac sahipleri içinse bunu söylemek çok da kolay değil ancak çok karmaşık olduğu düşünülen bu konunun aslında oldukça kolay olduğunu söylesek asla abartmış olmayız. Bu basit çözümden bahsettiğimiz yazımızı okumanız eminiz size çok yardımcı olacak.

Öncelikle Windows'tan farklı olarak Mac işletim sisteminin, USB üzerinden bağladığınız Android telefonunuzun dosya sistemine erişmenize izin vermediğini söyleyelim. Google'ın kendi Android Dosya Aktarım Aracı ise Android cihazınızın dosyalarına göz atmanıza ve bunları bilgisayarınıza aktarmanıza olanak tanıyor, ancak işlevsellik açısından oldukça sınırlı olduğunu söylemek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, 4 GB'tan büyük dosyaları bu araçla aktarmanız çok da olası değil.

Bahsettiğimiz bu araç aynı zamanda arama çubuğu, dosya ve klasörleri yeniden adlandırma yeteneği gibi temel özelliklerden de yoksun ve aktarma işleminin ortasında sık sık bağlantı kesilmelerine uğruyor. CommanderOne, Handshaker, Pushbullet isimli programlar gibi tonlarca başka üçüncü taraf hizmeti de bulunuyor, ancak çoğu ücretsiz sürümlerinde çok sınırlı işlevsellik sunuyor ya da belli işe yarar özellikleri kullanabilmeniz için ayrı bir ücret ödemeniz bekleniyor. İşte burada yazımızın asıl konusu olan OpenMTP devreye giriyor.

OpenMTP dosya aktarımı için en iyi seçeneklerden biri

OpenMTP, Mac bilgisayarınız ve Android telefonunuz arasında dosya aktarımı için sorunsuz bir yol bulmanızı sağlıyor. Wi-Fi veya diğer üçüncü taraf yazılımlar kullanmadan, USB üzerinden dosya aktarımı yapmanızı sağlayan OpenMTP, yüksek hızda veri transferi yapmak için biçilmiş kaftan gibi duruyor. Tek seferde birden fazla dosya gönderebileceğiniz OpenMTP’de ayrıca Android Dosya Aktarımı aracında olduğu gibi bir dosya boyutu sınırı da yok.

OpenMTP'nin başlıca özellikleri

USB kablosuyla bağlandığı için yüksek veri aktarım hızı sağlar

Tek seferde 4 GB'tan büyük birden çok dosyayı aktarabilirsiniz

Dahili Bellek ve SD Kart arasında seçim yapabilirsiniz

Dosyalarınızı sürükle ve bırak yapmak yeterlidir

Dosyalarınız arasında gezinmek için klavye kısa yollarını kullanabilirsiniz

Son olarak, en önemli noktalardan biri diye düşündüğümüz, OpenMTP’nin ücretsiz, açık kaynak kodlu ve macOS v10.10 veya üstünü çalıştıran tüm Mac cihazlarda çalıştığı bilgilerini de ekleyelim. Peki siz dosyalarınızı aktarmak için hangi programları kullanıyorsunuz? Konu hakkındaki görüş ve yorumlarınızı bize bildirebilirsiniz.