Meta, Instagram ve Facebook için 'Uçtan Uca Şifreli Mesajlaşma' özelliğini 2023 yılına ertelediğini açıkladı. Meta'nın güvenlik şefi, bu özelliğin yeterince iyi olması için daha fazla zaman gerektiğini aktardı.

Ekstra gizlilik halihazırda WhatsApp'ta etkinleştirilmişken, Facebook Messenger ve Instagram’da hala daha şifreli bir sohbet (Messenger’da “Gizli Konuşmalar”) başlatmanız gerekiyor. Bu hususta Meta, eski adıyla Facebook, 2019 yılında şifreleme ve diğer gizlilik yönelik büyük bir adım atmıştı. Ancak Meta'nın daha ‘özel’ bir deneyim sunma girişimi; şirketin başlangıçta umduğundan daha uzun sürecek gibi duruyor.

The Guardian'ın haberine göre şirketin güvenlik şefi Antigone Davis, The Telegraph için Facebook Messenger ve Instagram'da varsayılan uçtan uca şifreli mesajlaşmanın kullanıma sunulmasının "2023'te bir zamana" ertelendiği konusunda uyarıda bulundu. Davis, sosyal medya şirketinin bu yeni girişimi başlangıçta 2022'ye kadar tamamlanmasını planladığını, ancak bunu olabildiğince doğru yapmak için fazladan zaman gerektiğini belirtti.

Birleşik Krallık'ın yeni güvenlik yasası, Meta'nın planları önünde bir engel olabilir

Gecikmenin, en azından Birleşik Krallık'ta garip bir zamanlamaya yol açması da mümkün gibi duruyor. Ülke, 2023 yılında teknoloji şirketlerinin istismarı önlemesini ve çocukları korumasını gerektirecek bir güvenlik yasasını yürürlüğe koymayı planlıyor. Şu anki Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Priti Patel ise, bunun kolluk kuvvetlerinin suçluları takip etme kabiliyetini "ciddi şekilde" sınırlayacağını öne sürerek varsayılan şifrelemeye karşı çıktığını belirtmekten çekinmiyor. Bu sebeple de Meta’nın, yasa yürürlüğe girene kadar planlarını değiştirme baskısı ile karşı karşıya kalması söz konusu olabilir.

Davis, Meta'nın hala şifrelenmemiş bilgi ve kullanıcı raporlarının bir kombinasyonu yoluyla kötüye kullanımı tespit etme gücüne sahip olacağını aktarıyor. Gecikme ayrıca, hükümetlere güvence vermek ve olası çatışmaların önünü kesmek için de gerekli olan zamanı sağlayabilir. Bu durumda, sohbet şifrelemesinin önemli bir tehdit altında olmadığı söylenebilir; ancak bunun gerçekleşmesinin daha uzun zaman alması, ileride daha fazla belirsizlikle karşılaşacağımız anlamına da gelebilir.