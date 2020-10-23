Dünyanın İlk MagSafe Destekli Araç İçi Kablosuz Şarj Cihazı

ESR isimli bir teknoloji şirketi, dünyanın ilk MagSafe uyumlu araç içi kablosuz şarj cihazını duyurdu. iPhone 12'yi hem şarj eden hem de araç içinde sabit tutan bu ürün, "HaloLock" olarak isimlendiriliyor. Ürüne an itibarıyla ESR'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 12 ailesi ile birlikte MagSafe isimli yeni bir kablosuz şarj teknolojisi duyurdu. Hal böyle olunca da Apple dışındaki teknoloji şirketleri de bu teknolojiye uyumlu ürünler üzerinde çalışmaya başladılar. ESR isimli bir teknoloji şirketi ise çalışmalarını tamamlayarak "HaloLock" isimli araç için kablosuz şarj cihazını duyurdu. Bu ürün, dünyada ilk kez MagSafe uyumlu araç içi kablosuz şarj cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

HaloLock, iPhone 12 sahiplerinin telefonlarını güvenle şarj etmelerini sağlayacak. Üstelik tüketiciler, bu ürünü araçlarında da bir telefon tutucu olarak da kullanabilecekler. ESR CEO'su Tim Wu, Apple'ın MagSafe teknolojisinden haberdar oldukları an çalışmaya başlayarak HaloLock'u geliştirdiklerini, bu sayede de tüketicilere yenilikçi bir hizmet sunduklarını ifade ediyor.

Dünyanın ilk MagSafe uyumlu araç içi şarj cihazı işte böyle görünüyor

HaloLock, aslında doğrudan bir akıllı telefon tutucu gibi düşünülebilir. Buna ekstra bir özellik daha ekleyen geliştirici ekip, ürünü MagSafe ile uyumlu hale getirdi. Bu sayede hem telefon araç içerisinde sabit bir şekilde tutuluyor hem de kablosuz şarj edilebiliyor. Şirket ayrıca, bu ürüne ek olarak MagSafe destekli klasik bir şarj cihazı daha geliştirdi. Tüketiciler, her iki ürüne de an itibarıyla ulaşabiliyorlar.

ESR tarafından yapılan açıklamalara göre MagSafe destekli araç içi kablosuz şarj cihazına sahip olmak isteyen tüketicilerin 39,99 dolar (yaklaşık 320 TL + vergiler) ödeme yapmaları gerekiyor. Sadece siyah renkte satın alınabilen ürüne, ESR'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.