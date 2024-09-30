X'in değeri yüzde 80 düştü

X'in yatırımcıları arasında yer alan Fidelity, yatırımın değerleme miktarını düşürdü. Bu karar, platformun Elon Musk yönetimine geçtikten sonra yüzde 80 civarı değer kaybettiği anlamına geliyor.

Hazırlanan bir rapor, milyarder iş insanı Elon Musk'ın en büyük hatalarından bir tanesinin dünyanın en popüler mikroblog platformu X olduğunu gözler önüne serdi. Tabii bu durum milyarder iş insanının umurunda olur mu bilinmez ancak sektör kaynaklarına göre 44 milyar dolara satın alınan platformun değeri, Ağustos 2024 sonu itibarıyla yüzde 78,7 gerilemiş durumda.

X ile ilgili yeni raporu hazırlayan isim, Fidelity isimli bir yatırım şirketi. X'in yatırımcıları arasında yer alan firma, 19,66 milyon dolarlık fon sağlamıştı. Hazırlanan rapora göre Fidelity, bu yatırımın değerini artık 4,18 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

Bu rakamlara göre X'in net değeri, 9,4 milyar dolar civarında

Fidelity'nin paylaştığı verilerdeki yüzde 78,7 gerileme, basit bir matematik ile X'in net değerinin 9,4 milyar dolar seviyelerine gerilediğini gözler önüne seriyor. Yani Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık yatırımı, bugün dörtte biri kadar bile etmiyor.

Ne Elon Musk ne de X yönetimi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak X'in günden güne eriyor olması, platformun çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunun açık bir göstergesi. Bakalım Elon Musk'ın X'in geleceğine yönelik planları, platformu nasıl etkileyecek...