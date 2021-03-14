Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Twitch'te yayınlara başlayacağını duyurdu. Yavaş'ın ilk yayınını ne zaman yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan siyasetçilerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayın platformu Twitch'e girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda kendi Twitch hesabını da açan Başkan Yavaş, bugün yaptığı bir paylaşımla bu kanalın duyurusunu gerçekleştirdi.

Twitter hesabından "Selam chat" notuyla eğlenceli bir video paylaşan Mansur Yavaş, bu videoda Twitch'te neler yapacağından bahsetti. Yavaş, her ne kadar duyuruyu yeni yapsa da kendisinin Twitch kanalı uzun bir süredir mevcut ancak bu kanalda daha önce hiç yayın yapılmamıştı.

Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım:

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Sözlerine Twitch yayıncısı Pqueen'in "Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?" sorusunu "Var" şeklinde yanıtlayarak başlayan Yavaş, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Selam chat, ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch'teyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch'teyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'yı gelin, birlikte oluşturalım. Kim bilir? Belki birlikte oyun oynar, mid'de karşılaşırız"

Peki, siz Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılması hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.