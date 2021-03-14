Twitch yayıncısı Pqueen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önümüzdeki çarşamba günü 'Pqueen ile Kimdir?' programının konuğu olacağını açıkladı.

Son yıllarda YouTube ve Twitch gibi yayın platformları, güncel istatistiklere göre televizyon kanallarıyla rekabet edecek hale geldi. Halihazırda bu platformlar üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan içerik üreticileri bulunuyor. Ancak içerik üreticilerin yanı sıra siyasiler ve ünlü isimlerin de YouTube ve Twitch gibi platformlara olan ilgisi son dönemlerde bir hayli artmaya başladı.

Gençlerle iletişime geçmenin en iyi yolunun bu platformlardan geçtiğini düşünenler, şimdiden kendi hesaplarını açmaya başladı. Kendi Twitch kanalını açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bu kervana katılan son isim olmuştu.

Mansur Yavaş, Pqueen'in Twitch programına konuk olacak:

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Şimdiyse Pqueen, Başkan Mansur Yavaş'ın önümüzdeki hafta içerisinde 'Pqueen ile Kimdir' programının konuğu olacağını açıkladı. Ünlü yayıncı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum: 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de Pqueen ile Kimdir'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş" ifadelerini kullandı.

Twitch dünyasına pek de uzak olmayan Mansur Yavaş ile Pqueen arasında geçtiğimiz dönemlerde de bir diyalog yaşanmıştı. Kendisinin programına konuk olduğu montajlı bir görsel paylaşan Pqueen'e yanıt veren Yavaş, "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" demişti.

17 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak olan program, Pqueen'in Twitch kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.