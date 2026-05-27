Otomotiv dünyasının en büyük efsanelerinden biri geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Yeni bir iddiaya göre Ferrari, yaklaşık 20 yıl sonra yeniden manuel şanzımanlı bir model tanıtabilir ve bu modelin temelinde 12Cilindri yer alacak.

Ferrari'nin uzun yıllardır kullanmadığı bir teknoloji yeniden gündeme geldi. ABD basınında yer alan yeni bir iddiaya göre şirket, manuel şanzımanlı özel bir model üzerinde çalışıyor ve bu aracın temelini mevcut 12Cilindri oluşturabilir.

Son yıllarda performans ve verimlilik avantajları nedeniyle otomatik şanzımanlara yönelen Ferrari, manuel vites seçeneğini seri üretim modellerinden tamamen kaldırmıştı. Ancak markaya yakın kaynaklardan gelen bilgiler, sınırlı üretilecek yeni bir modelle bu tercihin değişebileceğine işaret ediyor.

Motor1'in aktardığı bilgilere göre Ferrari'nin üzerinde çalıştığı model, mevcut 12Cilindri'nin özel bir versiyonu olacak. Aracın temmuz ayında tanıtılabileceği ve sınırlı sayıda üretileceği öne sürülüyor. Ferrari'nin son seri üretim manuel otomobilleri 2000'li yılların sonunda banttan inmişti. Sonrasında marka tamamen F1 teknolojisinden beslenen otomatik ve çift kavramalı şanzımanlara yöneldi. Bu nedenle olası bir manuel Ferrari dönüşü, yalnızca yeni bir model anlamına gelmiyor; aynı zamanda markanın köklerine yaptığı sembolik bir dönüş olarak da görülüyor.

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise aracın teknik yapısı.

Mevcut Ferrari 12Cilindri, atmosferik 6.5 litrelik V12 motoruyla 819 beygir güç üretiyor. Bu motorun geleneksel üç pedallı bir şanzımanla eşleştirilmesi durumunda ortaya son yılların en heyecan verici sürücü otomobillerinden biri çıkabilir.

İsteyen herkes alamayacak.

Haberde yer alan bilgilere göre manuel şanzımanlı 12Cilindri'nin standart bir model olarak satılması beklenmiyor. Ferrari'nin aracı birkaç yüz adetle sınırlı tutacağı ve önceliği markanın en özel müşterilerine vereceği belirtiliyor.