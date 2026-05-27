Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ferrari'nin Unutulan Geleneği Geri Dönüyor Olabilir: Manuel Ferrari Geliyor

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Otomotiv dünyasının en büyük efsanelerinden biri geri dönmeye hazırlanıyor olabilir. Yeni bir iddiaya göre Ferrari, yaklaşık 20 yıl sonra yeniden manuel şanzımanlı bir model tanıtabilir ve bu modelin temelinde 12Cilindri yer alacak.

Ferrari'nin Unutulan Geleneği Geri Dönüyor Olabilir: Manuel Ferrari Geliyor
Deniz Şen Deniz Şen /

Ferrari'nin uzun yıllardır kullanmadığı bir teknoloji yeniden gündeme geldi. ABD basınında yer alan yeni bir iddiaya göre şirket, manuel şanzımanlı özel bir model üzerinde çalışıyor ve bu aracın temelini mevcut 12Cilindri oluşturabilir.

Son yıllarda performans ve verimlilik avantajları nedeniyle otomatik şanzımanlara yönelen Ferrari, manuel vites seçeneğini seri üretim modellerinden tamamen kaldırmıştı. Ancak markaya yakın kaynaklardan gelen bilgiler, sınırlı üretilecek yeni bir modelle bu tercihin değişebileceğine işaret ediyor.

İçerikten Görseller

Ferrari'nin Unutulan Geleneği Geri Dönüyor Olabilir: Manuel Ferrari Geliyor
6
7

Ferrari yaklaşık 20 yıl sonra yeniden manuel vitese dönebilir.

6

Motor1'in aktardığı bilgilere göre Ferrari'nin üzerinde çalıştığı model, mevcut 12Cilindri'nin özel bir versiyonu olacak. Aracın temmuz ayında tanıtılabileceği ve sınırlı sayıda üretileceği öne sürülüyor. Ferrari'nin son seri üretim manuel otomobilleri 2000'li yılların sonunda banttan inmişti. Sonrasında marka tamamen F1 teknolojisinden beslenen otomatik ve çift kavramalı şanzımanlara yöneldi. Bu nedenle olası bir manuel Ferrari dönüşü, yalnızca yeni bir model anlamına gelmiyor; aynı zamanda markanın köklerine yaptığı sembolik bir dönüş olarak da görülüyor.

İddiaların en dikkat çekici kısmı ise aracın teknik yapısı.

Mevcut Ferrari 12Cilindri, atmosferik 6.5 litrelik V12 motoruyla 819 beygir güç üretiyor. Bu motorun geleneksel üç pedallı bir şanzımanla eşleştirilmesi durumunda ortaya son yılların en heyecan verici sürücü otomobillerinden biri çıkabilir.

İsteyen herkes alamayacak.

7

Haberde yer alan bilgilere göre manuel şanzımanlı 12Cilindri'nin standart bir model olarak satılması beklenmiyor. Ferrari'nin aracı birkaç yüz adetle sınırlı tutacağı ve önceliği markanın en özel müşterilerine vereceği belirtiliyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Android Auto'nun Yolculuğunuzu Çok Güvenli Hâle Getirecek 6 Harika Özelliği

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Ömür Boyu Otonom Sürüş Devri Bitti: Tesla FSD'nin Türkiye'deki Aylık Abonelik Fiyatı Açıklandı

Ömür Boyu Otonom Sürüş Devri Bitti: Tesla FSD'nin Türkiye'deki Aylık Abonelik Fiyatı Açıklandı

Fiat, Türkiye’ye de Gelebilecek Yeni SUV’u Grizzly’nin Tasarımını Paylaştı

Fiat, Türkiye’ye de Gelebilecek Yeni SUV’u Grizzly’nin Tasarımını Paylaştı

Araba Ferrari

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Honda’nın Türkiye’de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

A101, 240 Bin TL'ye Ehliyetsiz Kullanılabilen Elektrikli Araç Satacak

A101, 240 Bin TL'ye Ehliyetsiz Kullanılabilen Elektrikli Araç Satacak

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

9.000 mAh Bataryalı Telefon: vivo Y600 Turbo Tanıtıldı

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com