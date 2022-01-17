Ünlü şarkıcı Manuş Baba'nın Sivas'taki konserini "soğuk" nedeniyle iptal ettiği iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Konserin iptali ile ilgili açıklamalarda bulunan taraflar, birbirlerini yalanladılar.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, geçtiğimiz gün dikkat çeken bir olayla gündeme geldi. Kayak yapmak için merkeze giden Sivaslılar, Manuş Baba konseri ile de eğleneceklerdi. Ancak yaklaşık 10 bin kişinin beklediği konser bir türlü gerçekleşmedi. Son yıllarda yıldızı parlayan Manuş Baba, konsere çıkmadı. Nedense edinilen bilgilere göre havanın çok soğuk olmasıydı.

Konserin bir türlü başlamaması, Manuş Baba'yı dinlemek için Yıldız Dağı'na giden hayranlarını da sinirlendirdi. "Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık." gibi ifadeler kullanan hayranlar, Manuş Baba'yı sosyal medyada da gündem haline getirdiler. Konuyla ilgili olarak hem şarkıcıdan hem de organizasyonu gerçekleştiren ekipten açıklama geldi.

Manuş Baba: Can sağlığı söz konusuydu

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Manuş Baba, organizasyon şirketiyle defalarca görüştüklerini ve konser platformunun kar ve tipiye karşı uygun bir şekilde inşa edilmesini istediklerini ancak böyle bir şeyin gerçekleşmediğini ifade etti. Şarkıcıya göre uygun olmayan konser platformu, yüksek voltaj gibi nedenlerden ötürü hem kendisiyle birlikte ekibinin hem de konsere gelen vatandaşların canını tehlikeye atıyordu.

Organizasyon şirketi: O platformda Manuş Baba'dan önce konser verildi

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda ise Manuş Baba'yı yalanlayan ifadelere yer verildi. Platformun büyük bir özenle kurulduğunu ve aynı yerde Manuş Baba'dan önce de konser verildiğini hatırlatan ekip, Manuş Baba'ya playback teklifinde bile bulunduklarını ancak koşulları bir türlü kabul ettiremediklerini belirtti. Hangi açıklamanın gerçek olduğunu anlamak pek de mümkün değil.

Manuş Baba'nın Instagram'daki paylaşımı:

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin açıklaması:

Yaşanan olaylar silsilesi, sosyal medyanın da gündeminde. Kullanıcıların büyük bir bölümü yapılanların yanlış olduğunu, soğukta bekleyen binlerce kişinin bu şekilde mağdur edilemeyeceğini belirtiyor. İşte sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar: