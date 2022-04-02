Manyetik Bir 'Robot Slime' Geliştirildi [Video]

Bilim insanları manyetik bir 'robot slime' geliştirdi. Robotun insan vücudundaki dar geçitlerde gezinmek için kullanılabileceği ifade edilidi.

New Scientist'in bir haberine göre bilim insanları, manyetik bir alan aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilen tuhaf bir manyetik 'robot slime’ geliştirdiler. Ancak siz görünüşüne aldanmayın: Bu slime, bizim bildiğimiz slime'lardan epey bir farklı.

Marvel evreninin sevilen karakteri Venom’a benzeyen bu oldukça tuhaf 'robotun' insan vücudundaki dar geçitlerde gezinmek için kullanılabilmesinin ve hatta yanlışlıkla yutulmuş nesnelerin vücuttan çıkarılmasında rol oynayabilmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor. Robot slime’ın videosu ise sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi duran bu yeni icadın ne kadar tuhaf olduğunu gözler önüne seriyor.

Venom gerçek oldu

Hong Kong Çin Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından geliştirilen bu değişik robotun yapımında güçlü neodimyum mıknatısları, yaygın bir şekilde kullanılan bir deterjan olan borax ile karıştırıldı. Robotu çevreleyen bir silikon bileşiği sayesinde ise slime’ın insan vücudu için zehirleyici etkilerinin olmaması sağlandı. Bunlara ek olarak araştırmacılar, manyetik yapışkanın bir dizi farklı şekle dönüştürülebileceğini belirtiyor.

Robota dair yapılan testlerden birinde ise araştırma ekibi, bir mide modelinin içerisinde bulunan pili başarıyla çıkarmayı başardı. Bu, daha da geliştirilmesi halinde robotun çok daha önemli tıbbi operasyonlarda kullanılabileceği anlamına geliyor.

Robota ilişkin Advanced Functional Materials dergisinde yayınlanan bir makalenin yazarı olan Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Li Zhang ise New Scientist'e verdiği demeçte bu enteresan 'robotun' nasıl kullanılabileceğini açıklayarak, “Önce onu çok büyük ölçüde uzatabilirsiniz, böylece bir sıvı gibi görünür” şeklinde kaydediyor ve "Ardından bir şey taşımak için onu ahtapot kolu gibi yuvarlayabilirsiniz." diye de sözlerine ekliyor. Bununla birlikte Zhang, gelecekte slime'ın otonom olarak çalıştırılabileceğini umuyor.

Robot slime'ın videosuna göz atmak isterseniz;