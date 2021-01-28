Apple ve iOS 14'teki gizlilik değişiklikleri hakkında yeni açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg, Apple'ın baskın platform konumundan faydalanarak Facebook'un en büyük rakiplerinden biri haline geldiğini belirtti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin 4. çeyrek mali durum toplantısı sırasında Apple hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir kez daha Apple’ın iOS 14’te gerçekleştireceği gizlilik değişiklikleri hakkında konuşan Zuckerberg, Apple’ın gitgide Facebook’un en büyük rakiplerinden biri haline geldiğini belirtti.

Apple, söz konusu gizlilik değişikliği sonrası iPhone ve iPad kullanıcılarına bilgilerini uygulamalarla paylaşmak isteyip istemediklerini daha açık bir şekilde soracak ve Facebook, bu değişikliğe karşı olduğunu daha önce defalarca belirtmişti. Zira kullanıcıların önemli bir yüzdesinin değişiklik sonrası bilgilerini paylaşmamayı seçmesi ve çevrimiçi reklamcılık endüstrisinin bundan ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Mark Zuckerberg: Apple, uygulama ve hizmetlerden komisyon almaya bağımlı hale geldi

Gelirinin tamamına yakınını çevrimiçi reklamlardan elde eden Facebook’un CEO’su Zuckerberg, konuşması sırasında Apple’ın söz konusu değişiklik ile birlikte milyonlarca küçük işletmenin müşterilerine ulaşmasını zorlaştıracağı argümanını tekrarladı. Zuckerberg, Apple’ın bu agresif yaklaşımının nedeni olarak ise şirketin uygulama ve hizmetlerden komisyon almaya giderek daha bağlı hale gelmesini gösterdi.

“Apple, uygulamalarımızın ve diğer uygulamaların çalışma şeklinde müdahale etmek için baskın platform konumunu kullanıyor ve bunu (kullanıcılara) kendi uygulamalarını tercih ettirmek için düzenli olarak yapıyor.” diyen Zuckerberg, Apple’ın gerçekleştirdiği değişiklik ile insanlara yardım ediyor gibi gözükmesine rağmen aslen rakiplerini etkilemeyi amaçladığını belirtiyor.