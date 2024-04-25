Meta'nın 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporu, Mark Zuckerberg'in servetinde büyük bir erimeye yol açacak gibi görünüyor.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, sosyal medya devi Meta'nın 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporundan bahsetmiştik. Şirket, gelirlerini ve kârlılığını artırmış ancak yapay zekâ ve metaverse ile ilgili açıklamalar, hisselerde yüzde 17 civarı düşüşe yol açmıştı.

Bu durum, iş insanı Mark Zuckerberg'in varlığını ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Meta hisselerinin yaklaşık yüzde 13'ünü elinde tutan Zuckerberg, hisselerin düşüşü nedeniyle "kârdan zarar" etmiş olacak.

Zuckerberg'in serveti de %17'ye yakın eriyebilir

Meta hisselerinin kapanış sonrası işlemlerde yüzde 17 civarı değer kaybetmesi, Mark Zuckerberg'e en az 25 milyar dolar kaybettirecek gibi görünüyor. Tabii bunun netleşmesi için piyasaların açılmasını beklemek gerekecek.

Meta'nın 2024 ilk çeyrek için açıkladığı rakamları merak ediyorsanız:

Bloomberg'in gerçek zamanlı milyarderler endeksine göre dünyanın en zengin 4. kişisi olan Mark Zuckerberg'in hâlihazırda 175 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Bunun en az 25 milyar dolar azalması, Bill Gates'i listenin 4. kişisi hâline getirebilir.