Facebook'un bir zamanlar çok popüler olan dürtme özelliğinin nasıl bulunduğunu merak etmiş miydiniz? Mark Zuckerberg, bu soruyu aslında yıllar önce yanıtlamış.

2004 yılında kurulan Facebook, yıllar boyunca birçok özellik kazandı. Ancak kullanıcıların belki de en çok aklına kazınanı “dürtme” idi. Bu ikonik araç, isminden de anlayabileceğiniz gibi diğer kullanıcıları dürtmeye yarıyordu. Ardından da o kullanıcılara bildirim gidiyordu. Çok büyük bir işlevi olmasa da yıllar içinde en sevilen özelliklerden biri hâline gelmeyi başarmıştı.

Peki dürtme özelliğinin nasıl bulunduğunu hiç merak ettiniz mi? Meta CEO’su Mark Zuckerberg, özelliği nasıl bulduğunu aslında yıllar önce açıklamış.

Zuckerberg, dürtme özelliğini sarhoşken bulmuş

Dürtme, platformun en eski özelliklerden biri. Hatta Facebook’un sadece üniversite öğrencileri tarafından erişilebilir olduğu günlere kadar uzanıyor. O zamanlarda da dürtülen kişiye bildirim gidiyordu. Kullanıcılar, tıpkı sonraki yıllardaki gibi flört veya arkadaşlık gibi amaçlar için birbirlerini dürtüyordu.

Bu kadar popüler olan bir özelliğin uzun beyin fırtınaları sonucunda bulunmuş olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Ancak Zuckerberg’ün 2005’te CBS’in genç teknoloji girişimcileri için yaptığı bir bölümde verdiği bir röportaj, durumun böyle olmadığını gösteriyor. Yaratıcılık konusuna vurgu yapan ünlü milyarder, sarhoşken bu fikrin aklına geldiğini ifade ediyor.

Zuckerberg'ün kafası iyiyken aklına gelen fikir, ilerleyen yıllarda Facebook’un en popüler özelliklerinden oldu ve bir neslin hayatında önemli bir yer edindi. Ancak zamanla popülaritesini kaybetti ve unutuldu. Platform şu ana kadar nasıl ortaya çıktığı hakkında bir bilgi paylaşmamıştı. Zuckerberg’ün neredeyse 19 yıllık bu açıklamasının yeni fark edilmesi de bir hayli ilginç. Konu hakkında Meta tarafından bir henüz yorum gelmediğini de belirtelim.