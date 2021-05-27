Marmara'da uzun bir süredir etkili olup kötü koku ve görüntü kirliliğine yol açan deniz salyası (müsilaj), ABD basınına da yansıdı. Washington Post, Marmara Denizi'ni saran bu deniz salyasının Türkiye kıyılarını kasıp kavurduğunu belirtirken bundan en çok balıkçıların etkilendiğini açıkladı.

Marmara'da son birkaç aydır hem deniz canlılarını hem de balıkçıları sıkıntıya sokan yüksek hacimli deniz salyaları görülüyor. Su yüzeyinin 30 metre altına kadar inmesinden dolayı deniz canlılarının toplu ölümüne sebep olan deniz salyası (müsilaj), oluşturduğu görüntü kirliliği ve kötü koku ile ABD basınının gündemine de yansımış durumda.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Marmara'da uzun zamandır görülen müsilaj yüzünden balıkçıların geçim sıkıntısı çekmeye başladığını ve deniz altında yaşayan salyangoz, deniz mercanı ve binlerce balığın ölümüne sebep olduğunu yazdı. Bilim insanları, son derece kötü bir görüntüya sahip bu müsilajın Marmara'da ilk defa görülmediğini ancak küresel ısınma yüzünden deniz salyasının fazlalaştığını dile getirdi.

Deniz salyası (müsilaj) nedir?

Marmara Denizi'nde birçok insanın ilk defa tanıklık ettiği deniz salyası, çok eski tarihten beri sıcak havalarda deniz suyu üzerinde görülen bir durum. Deniz salyası, aslında su yüzeyindeki alg ve plankton üremesinin artışından kaynaklanıyor ve fazlalaştığı zaman tıpkı Marmara'da olduğu gibi kötü koku ve görüntü kirliliği oluşturuyor.

Belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan, azot ve fosfor fazlalığı ile birlikte daha çok artan müsilaj hakkında şu ifadelerde bulundu; "Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçluyuz. Bunun yüzde 50'si de tek hücreli canlılar dediğimiz fitoplanktonların fotosentezinden geliyor. Fitoplanktonların büyük bölümünü dinoflagelat dediğimiz türler oluşturuyor. Bunlar organik maddeyi çözen türler. Öldükleri zaman bakteriyel parçalanma yaşıyorlar ve ortamdaki oksijeni hızla tüketiyorlar. Bu tüketimin sonunda anoksik bir alan oluşuyor ve o bölgede yaşayan canlıların yaşamı risk altına giriyor. Son günlerde Marmara Denizi'nde yaşadığımız olay tam da budur."

Müsilajın verdiği zarar, ABD basınına yansımış durumda

Tek başına zararlı olmasa da deniz salyaları yüzünden A.Coli ve toksik mikroorganizmaların sayısında artış yaşanabiliyor. Tüm bunların yanısıra, müsilaj en çok balıkçılık sektörünü etkilyor. Suyun 30 metre altına kadar ulaşan müsilaj, toplu deniz canlı ölümüne yol açmakla birlikte yengeç ve salyangozların solungaçlarını tıkadığı için bu meslekle uğraşan insanların da geçim sıkıntısı yaşamasına yol açıyor.

Washington Post, aylardır Marmara Denizi'ni sıkıntıya sokan müsilaj hakkında "Kalın bir örtü, Türkiye'nin kıyılarını kasup kavuruyor" ifadelerini kullanırken, küresel ısınma yüzünden artan müsilajın Türkiye'deki balıkçılık sektörünü etkilediğini belirtti.