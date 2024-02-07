Martı, Amerikan Yapay Zekâ Şirketi Zoba'yı Satın Aldı

Martı, Boston merkezli yapay zekâ şirketi Zoba'yı satın aldı. Zoba, iki tekerlekli araç filo optimizasyonu alanında faaliyet gösteriyor.

Martı, elektrikli scooter hizmetiyle girdiği ulaşım pazarında önemli bir pazar payına ulaşmayı başarmıştı. Teknoloji ve inovasyon projelerini daha ileri aşamalara taşımayı amaçlayan firma, bu amaçla iki tekerlekli araç operasyonları ve filo optimizasyonu çözümlerine odaklanan yapay zekâ şirketi Zoba'yı satın aldı.

MIT ve Harvard mezunları tarafından kurulan Zoba, Boston merkezli bir yapay zekâ firması olarak biliniyordu. Firmanın yapay zekâ destekli yazılım platformu, iki tekerlekli araç operatörlerine yönelik olarak hizmet veriyor.

Martı, yapay zekâ çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyor

Bu platform sayesinde firmalar, hem operasyonel kârlılıklarını arttırabiliyorlar hem de saha operasyon maliyetlerini düşürebiliyorlar. Bu hamle ile birlikte Martı, operasyonel verimliliğini arttırma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Martı'nın Zoba ile Ekim-Kasım 2023'te gerçekleştirdiği pilot projede firma, sürüş sayısında ve kârlılığında artış gözlemledi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, “İki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarımızın gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabalarımız kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdik. Zoba’nın yazılımını kullanarak en iyi sonuçları elde ettik ve sürücülerimiz için araçlarımızın kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerimizi düşürme çabalarımızda bu en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize katmaktan heyecan duyuyoruz. Zoba’nın yazılımı, başlangıçta iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarını optimize etmek için oluşturulmuş olsa da, Martı olarak bu sağlam temel üzerinden yolculuk paylaşım operasyonlarımızın tümünü daha da geliştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zoba'nın API-first platformunun, dünya çapında 200 şehirde dinamik araç konumlandırma, yönlendirme ve dinamik fiyatlandırma amacıya kullanılıyor. Zoba, 2017 yılında 17 milyon dolar fon toplamayı başararak kurulmuştu.