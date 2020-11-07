Marvel’ın merakla beklenen Disney+ dizilerinden Loki, daha şimdiden ikinci sezonu almayı başardı. Marvel Sinematik Evreni’nde önemli bir yere sahip Loki’nin hayranları, bu dizinin çıkmasını dört gözle bekliyorlar.

Marvel, sinematik evrenini daha fazla genişletmek için geçtiğimiz dönemde pek çok karakterin dizisinin geleceğini duyurmuştu. Duyurulan dizilerden biri olan ve belki en çok merak edilenlerden olan Loki dizisi, daha ilk sezonu yayınlanmadan ikinci sezon onayını kaptı. İlk olarak koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri başlayan dizi, salgının ortaya çıkmasıyla çekimlere ara vermek zorunda kalmıştı.

Loki’nin ilk sezonu, çekimlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle planlanan tarihte çıkamadı. Dizinin ne zaman yayınlanacağı hala bilinmiyor, ancak 2021’in yaz aylarında Disney+’ta yayınlanması bekleniyor. Marvel Sinematik Evreni filmlerinde de Loki’yi canlandıran ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tom Hiddleston’ın yer alacağı dizide Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Ray, Owen Wilson ve Ridcard E. Grant gibi isimler de yer alıyor.

2. Sezon ne zaman gelecek?

Loki dizisinin ilk sezonu daha yayınlanmamış olsa da Production Weekly tarafından ikinci sezonunun onaylandığı açıklandı. Mart 2021’den önce ilk sezonun çekimlerinin bitmesi planlanırken, bu tarihten sonra ara vermeden ikinci sezonun çekimlerine başlayacağı düşünülüyor.

Loki dizisinde neler göreceğiz?

Bu haberi okuyorsanız, Marvel Sinematik Evreni’ne hakim olduğunuzu düşünüyoruz. Bu sebeple bundan sonraki yazımızda bazı spoilerlar bulunabilir. Uyarımızı yaptığımıza göre biliyorsunuz ki Loki, Avengers: Endgame filminde Thanos tarafından öldürülmüştü. Bu sebeple dizide yer alacak Loki’nin ilk Avengers filmine kadar olan karakterimizle aynı kişi olmadığını söyleyebiliriz. Dizide izleyeceğimiz Loki, son Avengers filminde geçmişe giden ekibimizden dolayı sonsuzluk taşını alıp kaçmayı başaran aslen “kötü” bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca zamanda bir kırılma sonucu kendine yeni bir yol çizecek olan karakterimizin neler yaptığını bu dizi sayesinde görmüş olacağız.