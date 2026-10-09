Marvel'ın Yeni Dizisi Zodiac Duyuruldu: Eski S.H.I.E.L.D. Ajanları Geri mi Geliyor?

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Marvel'ın 2028'de Disney+'ta yayımlanacak yeni dizisi Zodiac, S.H.I.E.L.D. bağlantıları ve eski ajanların geri dönme ihtimaliyle şimdiden merak uyandırıyor.

Marvel cephesinde son dönemde iptal haberleri ağır basıyordu. Wonder Man gibi yapımlarla ilgili gelişmeler hayranların hevesini kırarken beklenmedik bir duyuru geldi: Zodiac. Marvel Television'ın yeni dizisi, 2028'de Disney+'ta izleyiciyle buluşacak. Çekimlerin ilkbaharda Londra'da başlaması planlanıyor.

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Marvel Television'ın Ironheart'tan sonra duyurduğu ilk yeni canlı çekim dizi olan Zodiac, S.H.I.E.L.D. bağlantılarıyla eski bir defteri açmaya hazırlanıyor.

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Logoda S.H.I.E.L.D. izi var

Zodiac'ın paylaşılan logosunda, S.H.I.E.L.D. amblemine ait parçalar göze çarpıyor. Marvel Television Başkanı Brad Winderbaum da logoda çizgi roman hayranlarının yakalayabileceği gizli mesajlar bulunduğunu söyledi.

Çizgi romanlarda Zodiac, S.H.I.E.L.D.'ın karşısında duran tehlikeli bir casusluk örgütü. Üyeleri astrolojik burçlara göre sınıflandırılıyor. Örgütün önemli isimlerinden Scorpio ise Marvel evreninin tanınmış istihbarat ajanı Nick Fury'nin kardeşi Jacob Fury. Bu bağlantının dizide nasıl işleneceği henüz bilinmiyor.

Eski ajanlar geri dönebilir mi?

Zodiac'ın bir başka merak uyandıran ihtimali de Agents of S.H.I.E.L.D. karakterlerinin geri dönüşü. Dizide Daisy "Quake" Johnson'ı canlandıran Chloe Bennet, yapımın MCU'nun ana hikâyesinde kabul edilmemesinden duyduğu rahatsızlığı daha önce dile getirmişti.

130'dan fazla bölüm süren dizinin ardından Zodiac, eski ajanları yeniden gündeme taşımak için bir fırsat olabilir. Yine de şimdilik karakterlerin yeni yapımda yer alacağına dair resmî bir açıklama yok.

Marvel'ın casusluk dünyasına dönüşü kesinleşti. Fakat Zodiac'ın S.H.I.E.L.D. ile bağları ne kadar derin olacak, Nick Fury'nin ailesinden kimleri göreceğiz? Eski ajanlara da kapı açılacak mı? Şimdilik yanıt bekleyen sorular bunlar.