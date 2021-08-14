ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, kuzey yarım kürede kaydedilen temmuz sıcaklıklarının, bu ayın ortalamasının 1,54 derece üzerine çıkarak 142 yıllık sıcaklık rekorunu kırdığını açıkladı. Bu sıcaklıklar, 20. yüzyıl ortalamasını da 0,93 derece ile geride bırakmış durumda.

Milyonlarca canlıya ev sahipliği yapmakta olan mavi gezegenimiz ısınmaya devam ediyor. Çevre ve hava kirliliği gibi birçok unsurun neden olduğu küresel ısınmanın sonuçlarına her yıl farklı boyutlarda şahit oluyoruz. Doğaya verdiğimiz her zararın bedelini çeşitli felaketlerle ödemekteyiz ki koronavirüs pandemisinin bile buna dâhil olduğunu söyleyenler var.

Atmosferimiz ne yazık ki her yıl yeni bir sıcaklık rekoruna imza atıyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından (NOAA) yayımlanan verilere göre, kuzey yarım kürede kaydedilen temmuz sıcaklıkları, bu ayın ortalamasının 1,54 derece üzerine çıkarak 142 yıllık sıcaklık rekorunu kırdı. Sıcaklık, 20. yüzyıl ortalamasını da 0,93 derece ile geride bırakmış durumda. Kıta bazında baktığımızda Asya kıtası kayıtlara geçen en sıcak ayı yaşarken Avrupa’da sıcaklık 2018 yılı verilerinin gerisinde kaldı.

'Rekorda iklim değişikliğinin etkisi var'

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yöneticisi Rick Spinrad, temmuzun genelde her yıl en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini ancak “bu rekorun, iklim değişikliğinin dünyayı soktuğu rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden biri olduğu”nu söyledi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, yayınladıkları aylık raporların Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli tarafından (IPCC) geçen hafta yayımlanan iklim raporunda yer verilen uzun vadeli değişiklikleri yansıttığını açıkladı.

İki derecelik küresel ısınma aşılabilir

IPCC, yayınladığı raporda, önlem alınmazsa 21. Yüzyılda 2 derecelik küresel ısınmanın aşılacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Ülkemiz de dâhil olmak üzere dünya üzerinde birçok yerde, sıcaklık ve kuraklığa bağlı olduğu düşünülen orman yangınları gerçekleşti. Benzer bir durum ABD’de de yaşandı; ülkenin Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi’nin açıklamasına göre 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümden fazla alan kül oldu. Kaliforniya eyaletinde bir aydır devam eden "Dixie" yangınıyla kül olan ormanlık alan dün itibarıyla 515 hektara ulaştı.