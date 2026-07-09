McLaren, V8 Motorlu Sadece 200 Adet Üretilecek McLaren 788HS'i Tanıttı

McLaren, popüler 720S serisini ve safkan V8 dönemini kapatmaya hazırlanan, pist odaklı ve sadece 200 adet üretilecek yeni sınırlı üretim şaheseri 788HS modelini resmî olarak duyurdu.

McLaren, sektörde bir devrin kapanışını simgeleyen çok özel bir hamleye imza attı. Markanın popüler 720S soyundan gelen, ardından 765LT ve 750S gibi efsaneleri doğuran saf, elektrik desteği barındırmayan V8 motorlu süper otomobil dönemi resmî olarak sona eriyor.

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McLaren her ne kadar bu konuda tamamen sessiz kalmayı tercih etse de şirketin bu yeni tanıttığı McLaren 788HS modelinin, bu süper otomobil çağının son temsilcisi olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

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Bu özel otomobil, McLaren tarihinde MP4-12C HS ve MSO HS modellerinin ardından "High Sport" anlamına gelen "HS" takısını alan sadece üçüncü model olma unvanını taşıyor. Aracın özel yapısına sadık kalınarak dünya genelinde sadece 200 adet üretileceği ve bu üretimin Coupe ile Spider gövde tipleri arasında eşit olarak (100'er adet) paylaştırılacağı açıklandı.

V8 motoru tam 788 beygir gücünde

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McLaren 788HS modelinin kalbinde, yapılan geliştirmelerle sınırları zorlayan 4.0 litrelik çift turbo beslemeli bir V8 motor yer alıyor. Mühendislerin yeni hafif dövme pistonlar, ultra düşük ataletli ikiz sarmal turboşarjlar ve çift yakıt pompası entegrasyonu sayesinde motordan elde ettiği güç tam 788 beygire, tork ise 800 Nm seviyesine ulaşmış durumda.

Bu muazzam gücü arka tekerleklere aktarma görevi ise yedi ileri çift kavramalı bir şanzımana emanet edilmiş. Aracın performans verileri ise tek kelimeyle baş döndürücü desek yalan olmaz. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlayan 788HS, 0-200 km/s ivmelenmesini 7.0 saniyede gerçekleştiriyor ve maksimum 330 km/s hıza ulaşabiliyor.

Performansın arkasındaki tek sır motor gücü değil. Karbon fiber bileşenlerin son derece yoğun bir şekilde kullanılması sayesinde McLaren 788HS, ton başına 623 beygir gibi muazzam bir güç-ağırlık oranına sahip. Aracın kuru ağırlığının (sıvılar hariç boş ağırlık) sadece 1.265 kg olduğu belirtilirken, bu hafiflik pist üzerinde âdeta bir canavara dönüşeceğinin en net kanıtı.

Formula 1’den ilham alan aerodinamik

Virajları olabilecek en yüksek hızla dönebilmek adına McLaren, 788HS modelini bu platforma uygulanmış en gelişmiş aerodinamik paketle donattığını söylüyor. Araç, yeni bir S-Duct kaput tasarımı, yükseltilmiş aktif arka kanat ve McLaren'ın Formula 1 operasyonlarından ilham alan devasa bir arka difüzör sayesinde 765LT modeline kıyasla %10 daha fazla yere basma kuvveti üretebiliyor. Bu parçalar, ön tarafta düzlüğü ve dengeyi artıran yeni bir ön splitter ile kombine çalışırken, panjurlu kanat altı paneli ise aerodinamik verimlilikten ödün vermeden motorun ve aktarma organlarının soğutulmasına yardımcı oluyor.

Görsel olarak devasa arka kanadıyla tam bir pist yarışçısı gibi görünen otomobilde, bu platform için bir ilk olan merkezden kilitli jantlara yer verilmiş. Eğer karbon fiber malzemesine karşı takıntılı bir sporseverseniz, aracın dış görünümünü tamamen çıplak görsel karbon fiber gövde panelleriyle de opsiyonlamanız mümkün. Bu performansı dizginleme görevi ise McLaren Senna modelinden ödünç alınan karbon-seramik fren disklerine ve altı pistonlu dövme alüminyum monoblok ön kaliperlere verilmiş. Gövdenin hemen altında ise ön yüksekliği 750S modeline göre 5 mm daha alçak olan, hidrolik bağlantılı Aktif Şasi Kontrolü süspansiyon sistemi görev yapıyor.

Gelelim kokpite

Aracın içerisine adım attığınızda sizleri vücudu tamamen saran yarış koltukları ve tamamen sürücü odaklı bir kokpit düzeni karşılıyor. En dikkat çekici detaylardan biri, gösterge panelinin güç ve yol tutuş modu kontrolleriyle birlikte doğrudan direksiyon simidinin üzerine monte edilmiş olması. Kabinde ayrıca sürücünün favori aerodinamik, yol tutuş, motor ve şanzıman ayarlarını tek bir tuşla hafızaya alıp tek seferde yüklemesini sağlayan McLaren Control Launcher (MCL) sistemi yer alıyor.

İç mekânın da neredeyse tamamı karbon fiber malzemeyle kaplanmış durumda. Mühendisler, motor kulakçıklarını ve emme sistemini yeniden optimize ederek saf V8 motorunun tüm akustik dramasını ve çığlıklarını dörtlü egzoz sistemi üzerinden doğrudan kabine yönlendirerek sürücü katılımını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemiş.

Eh, fiyatı da kendisi kadar iddialı elbette. Bu nadide mühendislik harikasının İngiltere'deki fiyatı 450.000 sterlin olarak belirlenmiş durumda.