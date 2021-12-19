MEB: Müfredata 'İklim Değişikliği' Dersi Ekleniyor

Türkiye, son zamanlarda iklim değişikliğine yönelik hamlelerini artırdı. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı, bu konuda önemli bir adım atarak müfredata 'iklim değişikliği' dersinin ekleneceğini duyurdu.

İklim değişikliğinin etkileri son zamanlarda oldukça artmaya başladı. Yaşanan yangınlar, buzullarda yaşanan erimeler ve küresel ısınma bu etkilerin yalnızca bazıları. Birçok ülke de, özellikle geçtiğimiz kasım ayında yapılan BM İklim Zirvesi (COP26) sonucunda yeni önlemler almaya başlamış ve mücadelesini artırmıştı. Türkiye de bu zirveden bir süre önce de Paris İklim Anlaşması’na onay vererek iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir hamle yapmıştı.

Bugün yapılan açıklamalarla da Milli Eğitim Bakanlığı, bu konu hakkında yeni bir adım attıklarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önemli bir değişikliğe gittiklerini ve 2022 yılında ‘iklim değişikliği’ dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.

‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na onay vermesinin ardından kasım ayının başında ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı, ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ olarak değiştirilmişti. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı, iklim değişikliği konusunda adım atan kurumlar arasına eklenmiş oldu. Bakan Özer, ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için böyle bir hamle yapma kararı aldıklarını aktardı.

Bakan tarafından yapılan açıklamalarda, “Türkiye’nin Paris İklim Anlaşma’na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele her alanda hız kazandı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha fazla bilinçlenmesi için önemli bir değişiklik kararı aldık. 2015’ten bu yana 7 ve 8’inci sınıflarda seçmeli olarak okutulan ‘çevre eğitimi’ dersinin, 2022-23 eğitim-öğretim yılından itibaren 6 ve 7’nci sınıflarda haftada 1 saat, 8’inci sınıflarda ise haftada 1 veya 2 saat ‘Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği’ adı altında seçmeli olarak uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Özer ayrıca, bu hareketin uzun vadeli bir yatırım olduğunu belirtti ve öğretmenlerin çevre bilinci konusunda bilgilendirileceğini sözlerine ekledi. Açıklamalara göre bütün öğretmenlere sömestr tatilinden önce çevre bilinci, sıfır atık ve iklim değişikliği konusunda bilgi verilecek ve bu bilgilerin derslere taşınması sağlanacak.