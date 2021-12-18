Bakanın 'Kira Ortalaması' Açıklamasına TUİK Onayı Gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı, bugün yaptığı bir açıklamada Avrupa ülkeleriyle Türkiye’yi kıyaslayarak şehir merkezlerindeki ortalama kiranın ‘1261 TL’ olduğunu ifade etti. Bu ifadelere TÜİK’in de onay raporu hazırladığı iddia edildi.

Türk Lirası piyasada her saat daha da fazla değer kaybederken bu sabah dolar 17’nin üzerine çıkarak rekor üstüne rekor kırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan müdahalenin ardından düşüş yaşayan dolar, saat 21:48 itibariyle 16,44 seviyesinde. Vatandaşların hayat standartları ve alım güçleri düşmeye devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kira fiyatlarıyla ilgili enteresan bir açıklama geldi.

Asgari ücretin 2022 yılında ne kadar olacağına dair yapılan dördüncü toplantının ardından dün kamuoyuna açıklama yapılmıştı. 4 bin 250 TL olarak açıklanan yeni asgari maaş hakkında ekonomistler ve halk da düşüncelerini Twitter üzerinden ifade etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili bütçe görüşmeleri yapmak için katıldığı TBMM Genel Kurulu’nda ‘şehir merkezlerindeki kira ortalamalarıyla’ ilgili ifadeleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

‘Kiralar şehir merkezinde 1261 TL’

Asgari ücrete yapılan yeni düzenlemelerle ilgili açıklama yapan Bakan Nebati, şu anki durumu 2003 yılıyla karşılaştırarak “Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg dana eti alırken 2022 yılında 62 kg alabilecek. 2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022’de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alırken 2022’de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022’de 489 litre benzin alabilecektir” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda kira ortalamalarıyla ilgili de Bakan Nebati’den açıklama geldi. Avrupa ülkelerindeki asgari ücret ile şehir merkezlerindeki kirayı karşılaştırarak “Berlin’de asgari ücret 1585 Euro iken şehir merkezinde bir kira 1969 Euro. Amsterdam’da 1701 Euro ücret varken 2622 Euro kira. Paris’te 1555 Euro asgari ücret varken 2750 Euro kira var. Türkiye’de yeni ücretimiz 4250 TL, kiralar şehir merkezinde 1261 TL” şeklinde konuştu.

TUİK de bu ifadeleri onaylamaya hazırlanıyor olabilir:

Bakan Nebati’nin yaptığı açıklamalarda hangi şehirden ve hangi merkezden söz ettiği henüz bilinmiyor. Ancak Haber Report’un Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda TÜİK’in kira ortalamalarıyla ilgili Bakan Nebati’nin sözlerini onaylamaya yönelik bir rapor hazırladığı iddia edildi. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Kira ortalaması 1261 TL olan bir şehir merkezinde yaşayan okurumuz var mıdır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.