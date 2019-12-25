MediaTek, orta segment telefonlarda kullanılacak olan yeni Dimensity 800 adlı işlemcisini duyurdu ancak özelliklerini açıklamadı. İşlemcinin resmi lansmanı, 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek.

Akıllı telefon sektörünün orta segmentteki cihazlarına hayat veren MediaTek, 2020 yılında piyasaya sürülecek akıllı telefonlarda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni işlemcisi "Dimensity 800"ü duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu işlemci, orta ve üst orta segmentteki akıllı telefonlara hayat verecek ve tüketiciler, bu işlemciyle tanışmak için uzunca bir süre beklemek durumunda olmayacaklar.

İlginç bir şekilde MediaTek, bu işlemciyle ilgili hiçbir teknik detaya girmedi. Şirket yetkilileri sadece, böyle bir işlemcilerinin yaklaşmakta olduğundan ve kullanım takviminden bahsettiler. Yapılan açıklamalara göre Dimensity 800, 2020 yılının ikinci çeyreğinde tüketicilerin hizmetine sunulmuş olacak.

MediaTek'in Dimensity 800'ün teknik özelliklerini açıklamamasının nedeni, işlemcinin resmi lansmanının henüz yapılmamış olması. Şirket, 2020 yılının ilk çeyreğinde bu işlemcinin resmi lansmanını yapacak. Bu etkinlik bizlere Dimensity 800'ün tüm özelliklerini ve neler vadedebileceğini açıkça gösterecek. Ne yazık ki şu an için Dimensity 800'le ilgili bazı tahmin ve beklentilerden başka bir şey söyleyemiyoruz.

Teknik özellikleri bilinmeyen Dimensity 800, çok büyük bir ihtimalle Qualcomm'un Snapdragon 765 işlemcisiyle eş değer bir yapıda olacak. Şirketin vurguladığı üst orta segment telefon ise bu işlemcinin 8 çekirdekli olabileceğini gösteriyor. Bu çekirdek kurulumu için en makul tercih ise 6 adet Cortex A-55 çekirdeğinin yanındaki 2 adet Cortex A-77 çekirdeği. Ancak bu konuda net bir şey söylemek henüz mümkün değil. Ayrıca bu işlemcinin 5G desteğine sahip olması da söz konusu.

MediaTek'in yaklaşmakta olan yeni işlemcisi için biraz daha beklememiz gerekiyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde düzenlenecek olan lansman, bu işlemcinin tüm teknik özelliklerini ve tüketicilere neler sunabileceğini ortaya koyabilecek. Bakalım MediaTek, Dimensity 800 ile orta segment akıllı telefonlara hakim olabilecek mi?