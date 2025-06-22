MediaTek, orta-üst segmentteki telefonlara güç verecek yeni işlemcisi Dimensity 8450'yi duyurdu. Yonga seti, çok büyük yeniliklerle gelmese de önemli performans iyileştirmeleri sunacak.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan ve günümüzdeki birçok telefonda işlemcisini kullandığımız MediaTek yepyeni bir duyuru yaptı. Yarı iletken devi, Dimensity 8400’ün halefi olacak Dimenisty 8450 işlemcisini resmen duyurdu. Dimensity 8450, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni nesil telefonlara güç verecek.

Dimensity 8450 işlemci, Aralık 2024’te tanıtılan önceki nesle kıyasla öyle çok büyük değişikliklerle gelmiyor. Oyun başta olmak üzere bazı konularda minimal performans iyileştirmeleri var. İşlemcinin, üst-orta seviye telefonlara güç vereceğini belirtelim.

MediaTek Dimensity 8450 neler sunuyor?

4 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 8450 işlemci; 3.25 GHz’de 1 Cortex-X4 çekirdek, 3.0 GHz’de 3 Cortex-A720 çekirdek ve 2.1 GHz’de 4 Cortex-A520 çekirdekli yapıyla geliyor. GPU tarafına baktığımızda ise 1300 MHz sunan 7 çekirdekli Mali-G720'yi görüyoruz. Tüm bunlar, orta ve amiral gemisi arasındaki telefonların çoğu kullanıcı için yeterli performans vermesini sağlıyor.

Yeni çipin oyun konusunda önemli yenilikleri var. StarSpeed Engine teknolojisi sayesinde oyun performansının önceki nesle göre iyileştirildiği ifade edilmiş. Ayrıca geliştirilmiş ISP ile HDR görüntülemede sıfır gecikme, 320 MP’lik sensörlere uyumluluk gibi yenilikleri de ekleyelim.. Yapay zekâ tarafında ise NPU 880 ile cihaz içi üretken yapay zekâ işlevlerine destek sunuluyor. Ayrıca çipin 5G modemine de enerji tüketimini düşüren ve cihazların daha iyi performans vermesini sağlayan bir güç tasarrufu modu eklenmiş.

Dimensity 8450, bu yılın kalanında çıkacak orta-üst seviye telefonlarda kullanılacak. İşlemcinin ilk kullanıldığı telefon ise Oppo’nun bu sınıftaki cihazı Reno 14 Pro olarak karşımıza çıkıyor.