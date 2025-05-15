MediaTek, biraz daha uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlara güç verecek Dimensity 9400e isimli yeni işlemcisini tanıttı. İşlemci, oyun performansı başta olmak üzere birçok iddialı özellikle geliyor.

Telefonlarda kullanılan işlemci deyince akla gelen ilk firmalardan olan MediaTek, düzenli olarak yeni çipler tanıtıyordu. Şirketin geçen hafta giriş seviyedeki Helio G200’ü duyurduğunu görmüştük. Birkaç hafta önce ise amiral gemisi Dimensity 9400+’ı duyurmuştu. Şimdi ise 9400 serisine bir ekleme daha yapıldı.

Yarı iletken devi, Dimensity 9400e ismi verilen yeni işlemcisini resmen tanıttı. 5G destekli bu işlemci, önümüzdeki dönemde çıkacak amiral gemisi segmentindeki telefonlara güç verecek. Özellikleri konusunda ise önceki nesle kıyasla önemli iyileştirmeler var.

MediaTek Dimensity 9400e neler sunuyor?

Serinin 3’üncü işlemcisi olan 9400e’nin, kardeşlerinden aşağıda gibi olacağı düşünülse de onlara çok yakın performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Hatta önceki nesil 9300+’ın yenilenmiş versiyonu gibi olarak bile görülebilir. 4 nm sürecinde üretilen çip; bir 3.4 GHz Cortex-X4, üç 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört 2.0 GHz Cortex-A720 çekirdekle geliyor. Ona oyunlar için ideal donanım ışın izleme destekli 12 çekirdekli Immortalis-G720 MC12 GPU eşlik ediyor.

Dimensity 9400e’nin 8533 MHz LPDDR5X bellekle geldiğini söyleyelim. Bu 9300+’ın 9600 MHz desteğinden az olsa da yeni işlemci bağlantı gibi konularda bu açığı kapatıyor. 7.3 Gbps Wi-Fi, 5 kilometre menzile sahip Bluetooth 6.0 gibi özellikleri var. Ayrıca UFS 4.0 depolama da var. Tabii ki bir başka odak da yapay zekâ. Kapsamlı küçük ve büyük dil modelleri desteği, daha fazla cihaz içi yapay zekâ özelliğine destek gibi yenilikler görüyoruz.

Oyun konusunda da çok iddialı

Oyun tarafında ise düşük güç tüketirken yüksek performans sergilediği aktarılmış. HyperEngine ve Adaptive Gaming teknolojilerine sahip işlemci, güç tüketimini %40 azaltmış. Ayrıca 120 FPS oyun deneyimi sunacak yonga seti AnTuTu’da 2,45 milyon puan almayı da başarmış.

Dimensity 9400e işlemcisi, ilk olarak bu ayın sonlarında piyasaya sürülecek OnePlus Ace5 Racing Edition ve realme GT7 modellerinde kullanılacak. Daha sonra çok daha fazla telefonda yer aldığını da göreceğiz.