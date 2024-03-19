MediaTek ile NVIDIA, otomobillerde kullanılacak çipler için ortaklık kurdu. Hatta iki dev firma, şimdiden 4 farklı çip de üretti. Bu çipler, otomobillere ultra gelişmiş özellikler sunacaklar.

Yarı iletken dünyasının önemli isimlerinden MediaTek, otomotiv sektörüne ilişkin bomba bir açıklama yaptı. Şirket, GPU sektörünün bir numarası olan NVIDIA ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklık, MediaTek'in "Dimensity Auto Cockpit" serisi çiplerine NVIDIA teknolojileri dahil edecek. Şirket, bu iş birliği ile Qualcomm ve Samsung'un otomotiv alanındaki çiplerine rakip olacak.

MediaTek ile NVIDIA'nın ortak olarak tasarladığı çiplerle ilgili bazı detaylar da şimdiden paylaşıldı. Buna göre; MediaTek ile NVIDIA, an itibarıyla 4 çip üretmiş durumda. "CM-1", "CV-1", "CX-1" ve "CY-1" olarak isimlendirilen bu çiplerin hepsi de 3 nm üretim mimarisine sahipler. ARM V9-A CPU'larını ve NVIDIA'nın GeForce RTX GPU'larını destekleyen çipler, NVIDIA DRIVE işletim sistemine de tam destek veriyorlar.

Araçların bilgi-eğlence sistemleri ve yapay zekâ teknolojilerinde kullanılacaklar

MediaTek ile NVIDIA'nın ortak olarak tasarladığı çipler, otomobillerin bilgi-eğlence ekranları ile bazı yapay zekâ sistemlerinde kullanılacaklar. Navigasyon gibi araç içi teknolojiler de bu çiplerden güç alacak. Üstelik bu çiplerdeki GeForce RTX GPU'lar, dört ekranı aynı anda çalıştırmaya bile yetecek. Hatta yapılan açıklamaya göre araçlardaki bilgi-eğlence ekranları, Dimensity Auto serisi çiplerle ışın izleme desteğine sahip oyunları bile çalıştırabilecekler.

MediaTek Dimensity Auto çiplerin tek özelliği bunlar da değil. Sürücüler, bu çiplerin kullanıldığı otomobillerde yapay zekâ ile görüntü iyileştirmesi yapılmış görüntülü görüşmeler yapabilecekler. Hatta özelleştirilmiş teknolojiler için araç içindeki kişilerin hareketlerinin takibi gibi gelişmiş özellikler de MediaTek ile NVIDIA'nın geliştirdiği yeni nesil çiplerde bulunacak. Tüm bunlara ek olarak güvenli sürüş sistemleri için 10 adede kadar kamera ve sensör desteği, yerleşik 5G modem, doğrudan uydu bağlantısı ve Wi-Fi 7 gibi yeni nesil teknolojiler de desteklenecek.

MediaTek, yeni çiplerinin kullanılacağı araçlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; CV-1 çipi giriş segment otomobillerde bulunacak. CM-1 ise orta segment araçlara hayat verecek. Serideki en gelişmiş çip olan CX-1 ise premium modellerde kullanılacak. Ancak şirket, bu çiplerin hangi marka araçlarda kullanılacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.