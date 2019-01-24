Dünya, Deliksiz Telefonlara Henüz Hazır Olmayabilir

Telefonlardaki bağlantı noktaları, son dönemde yavaş yavaş eksiliyor. Kulaklık girişiyle başlayan bu süreç, tamamen deliksiz telefonlara kadar gelmiş durumda. Meizu ve Vivo tarafından tanıtılan bağlantı noktası olmayan telefonlar, her ne kadar mükemmel görünseler de dünya şu an için bağlantı noktası olmayan telefonlara henüz hazır olmayabilir.

Üzerinde hiçbir fiziksel tuş ya da bağlantı içermeyen dünyanın ilk tek parça akıllı telefonu Meizu Zero, marka adına oldukça önemli bir cihaz. Tüm eski teknolojiyi bir kenara bırakarak sanal bir güç butonu, eSIM desteği, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve 18 W kablosuz şarj desteği sunan Meizu Zero, mSound 2.0 ekran içi ses teknolojisi sayesinde ekranı doğru şekilde titreştirerek onu bir hoparlör gibi kullanabiliyor.

Vivo Apex 2019 konsepti ise arka kamerayı gövdeyle aynı hizaya getirerek ön kamerayı tamamen ortadan kaldırıyor. 12 GB RAM ile desteklenen bu cihaz, deliksiz telefon fikrini bir adım öteye taşıyor. Snapdragon 855'in kullanıldığı Vivo Apex 2019'da 5G uyumlu olan Qualcomm X50 modem kullanılıyor.

Vivo, parmak izi okuyucusunun ekranın neredeyse tamamında algılama yapabildiğini iddia ediyor. Bağlantı noktası olmadan şarj etme ve veri aktarma konusunda endişesi olanlar için "MagPort" isimli bir aparat geliştiren Vivo'nun bu hamlesi, cihazın gerçek anlamda deliksiz olma özelliğini engelliyor.

Günümüz dünyasında bağlantı noktası olmayan cihazların maalesef geçerliliği bulunmuyor. Kulaklık girişinin kaldırılması sonrası gelen tepkiler ve yaşanan sorunlar bunun en büyük örneği. Tamamen deliksiz bir cihazın en büyük sorunu ise kablosuz şarj sorunu. Kablosuz şarj operasyonu için telefonu bir panele bırakmak gerekiyor. Bu da gerçek anlamda kablosuz bir şarj deneyimi sunmuyor.

Hem Meizu Zero'da hem de Apex 2019'da karşımıza çıkan ekran hoparlörlerinin ses kalitesi oldukça iyi durumda. Bu teknoloji gelecek akıllı telefonlarda telefon üzerindeki delikleri azaltmak adına oldukça başarılı bir girişim gibi görünüyor.

Bu cihazlarda sunulan eSIM desteği ise şimdilik çok kullanışlı bir özellik değil. Özellikle ABD'de iyi durumda olan operatör desteğinin, diğer ülkelerde aynı seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Operatörlerin eSIM desteklerini öncelikle iOS için sunması da Android cihazlar için büyük bir dezavantaj.

Kullancılara sunulan hızlı veri gönderip almayı sağlayan 5G teknolojisinin altyapısının henüz hazır olmaması, bu özelliğin de şu an için geçerli olmadığını gösteriyor. Hatta 5G desteği sunulan cihaz sayısı oldukça az. Apex 2019'da 5G modem bulunsa da Vivo, Apex 2019'u bir konsept olarak açıkladı. Yani Apex 2019 satışa hiç çıkmayabilir.

Tüm bu dezavantajlar, tamamen deliksiz cihazların önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Bu telefonların yakın gelecekte kullanacağımız teknolojilerin temellerini atıyor olduğu çok açık. Bu cihazlarda görülen sorunlar, gelecekte kullanılacak akıllı telefonlarda neye daha çok dikkat edilmesinin gerektiğinin tespit edilmesini de sağlayacak.