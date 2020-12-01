Tekilanın ticari haklarını denetlemekten sorumlu kurum olan Meksikalı Tekila Düzenleme Konseyi (CRT), Tesla'nın Teslaquila adlı bir tekila markası satışa sunmasına izin vermedi. Nedeni ise Teslaquila isminin tekila ismine benzeyerek ürünün geldiği yer hakkında kafa karışıklığına yol açıyor olması.

Elon Musk, resmi Twitter hesabından 2018 yılında paylaştığında Tesla markalı bir tekilaya yalnızca bir “1 Nisan Şakası” olarak bakılıyordu. Ancak zamanında bir alev silahı dahi satışa sunmuş olan Musk için kendi tekila (tequila) markasını oluşturmak çok da “garip” bir girişim olmasa gerek ki ortaya “Teslaquila” (Teslakila) markası çıktı. Daha doğrusu çıkamadı…

Tüm dünyada tüketiliyor olmasına rağmen hala yalnızca Meksika’da üretilmekte olan tekilanın üretimi, tüketimi ve ticareti ile ilgili tüm süreçleri düzenlemekten ve yetkilendirmekten Tekila Düzenleme Konseyi (CRT) sorumlu durumda. Dolayısı ile kendi tekila markanızı oluşturmak istiyorsanız, başvurmanız gereken yer de CRT.

Teslaquila markası tescil edilmedi, Tesla Tekila ile yola devam

CRT, Tesla’nın kendi tekila markasını oluşturmasına kesinlikle karşı çıkmıyor. Bununla birlikte kurum, Teslaquila ismi “tequila” kelimesini çağrıştırdığı ve ürünün menşei (tekila ismi, Meksika’nın Jalisco eyaletindeki Tequila kasabasından geliyor) hakkında kafa karışıklığına neden olacağı için markayı tescil ettiremeyeceklerini ifade etti.

CRT, Teslaquila markasını tescil etmemiş olsa da bu, Musk’ın kendi tekila markası için yolun sonunu işaret etmiyor. Zira şirket, yoluna Tesla Tekila markasıyla devam ediyor. Zira an itibarıyla Tesla'nın çevrimiçi mağazasına gittiğinizda Tesla Tekila'yı 250 dolar fiyat etiketiyle görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak şu anda ürünün stokta bulunmadığını belirtelim.