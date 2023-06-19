Mercedes-Benz'in internetten araba alma sisteminde bazı aksaklıklar baş gösterdi. Gelen son haberlere göre bu aksaklıklar, temmuz ayı ortasında giderilecek.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, bundan kısa bir süre önce yepyeni bir satış stratejisine geçiş yaptı. Bu yeni sisteme göre bir tüketici, internetten kazak alıyor gibi otomobil satın alabilecekti. Şirket, bu stratejiyle hem sabit fiyat garantisi verebiliyor hem de araç bulunamama sorununu ortadan kaldırıyordu. Ancak yeni sistem, şu an için tam manasıyla oturmuş durumda değil. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Özpeynirci, çevrimiçi ortamda Mercedes-Benz satın almak isteyen tüketicilerin, sistemin oturması için kısa bir süre daha bekleyeceklerini ifade ediyor.

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, mayıs ayında Emre Özpeynirci'ye verdiği bir röportajda, haziran ayında teslimat tarihi önceden belirlenmiş olan araçlar için sipariş verilebileceğini söyledi. Ancak sistemsel çalışmaların aksaması, bu durumun gecikmesine yol açmış gibi görünüyor. Eğer bu kez bir sorun yaşanmaz ise Mercedes-Benz sahibi olmak isteyenler, temmuz ayı itibarıyla araçları ne zaman teslim alacaklarını bilerek hareket edebilecekler.

Şükrü Bekdikhan'ın mayıs ayında yaptığı açıklama şöyleydi

"1-2 haftaya kadar teslimat tarihi vererek sipariş almayı başlatıyoruz. Böylece sadece stoktaki araçları değil istediği özelliklerde araçları sipariş edip, ne zaman teslim alacaklarını bilecekler."

Ancak az önce de belirttiğimiz gibi, Mercedes-Benz'in çevrimiçi satış sistemi şu an için tam olarak oturmadı. Emre Özpeynirci, bunun temmuz ayının ortasında düzeleceğiniz söylüyor. Sistem oturduğunda, insanlar diledikleri Mercedes-Benz otomobili diledikleri özelliklerle donatıp, sipariş geçebilecekler. Üstelik sipariş geçen vatandaş, aracın ne zaman teslim edileceğini de önceden bilecek.

Emre Özpeynirci'nin açıklaması şu şekilde:

"Mercedes'in teslimat tarihi vererek online sipariş alma uygulaması temmuz ortasına kalmış. Yapılan açıklamaya göre; online satış platformunda bekledikleri sistemsel iyileştirmeler varmış ve bunu temmuz ortası halletmeyi umuyorlarmış."

Mercedes-Benz müşterilerinin nasıl bir deneyim yaşayacaklarını önümüzdeki ay itibarıyla daha iyi bir şekilde anlayabileceğiz.

Mercedes-Benz'in yeni satış stratejisi ile ilgili detaylı bilgi için: