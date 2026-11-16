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Mercedes-Benz Kasım 2026 Güncel Fiyatlar, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Mercedes-Benz, Kasım 2026 döneminde A-Serisi, CLA, C-Serisi, E-Serisi, GLA, GLB, GLC, GLE ve elektrikli EQ modelleriyle premium otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler ve fiyat avantajları sunuyor.

Mercedes-Benz Kasım 2026 Güncel Fiyatlar, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Mercedes-Benz, Kasım 2026 döneminde premium sıfır otomobil pazarında tercih edilen markaların başında geliyor. Markanın sedan ve SUV modellerinin yanında tamamen elektrikli otomobil seçeneklerinin güncel fiyatları ve mevcut kampanyalar da yeni araç almayı planlayanlar tarafından merak ediliyor.

Peki Mercedes-Benz Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Mercedes modellerinde kampanya var? İşte Mercedes-Benz Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Mercedes-Benz Kasım 2026 Güncel Fiyatlar, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC

Mercedes-Benz Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
A-Serisi 3.420.500 TL -
CLA 4.449.000 TL -
CLA Shooting Brake 5.017.000 TL -
C-Serisi All-Terrain 6.183.000 TL -
C-Serisi 6.360.000 TL -
EQE 6.292.000 TL -
GLA 4.903.500 TL -
GLB 4.661.000 TL -
GLC Coupé 7.637.000 TL -
GLC 5.863.000 TL -
GLE Coupé 14.784.000 TL -
E-Serisi 8.689.000 TL -
CLE Coupé 8.897.500 TL -
CLE Cabriolet 9.976.000 TL -
EQS 11.845.000 TL -
GLE 14.281.000 TL -
GLE Coupé 14.784.000 TL -
GLS 22.606.000 TL -
G-Serisi 15.715.000 TL -
Mercedes-AMG SL 17.449.000 TL -
Mercedes-AMG GT 17.347.000 TL -
Mercedes-Maybach S-Serisi 38.485.000 TL -
Mercedes-Maybach GLS 33.583.000 TL -
Mercedes-Maybach SL 39.567.000 TL -

Mercedes-Benz Binek Otomobil Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %3,30 Faiz

Mercedes-Benz, kasım ayında A-Serisi, Yeni Elektrikli C-Serisi, GLE, EQE, GLB, S 450 d 4MATIC, C-Serisi Sedan, E 180, GLC ve E 220 d 4MATIC modellerinde kurumsal müşterilere özel finansman seçenekleri sunuyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %3,30 faiz oranıyla finansman kullanılabiliyor.

Mercedes-Benz G 580 Kampanyası: 8 Milyon TL'ye 6 Ay %2,79 Faiz

Mercedes-Benz'in tamamen elektrikli G-Serisi modeli G 580 için de kasım ayına özel bir finansman fırsatı bulunuyor. Kampanya kapsamında kurumsal müşterilere 8.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %2,79 faiz seçeneği sunuluyor.

Mercedes-Benz EQS Kampanyası: 5 Milyon TL'ye 6 Ay %2,39 Faiz

Mercedes-Benz'in elektrikli lüks sedan modeli EQS için de kasım ayına özel finansman avantajı sunuluyor. Kampanya, EQS 500 4MATIC modelinde kurumsal müşterileri kapsıyor. Finansman kapsamında 5.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %2,39 faiz uygulanıyor.

Mercedes-Benz CLA Kampanyası: 2 Milyon TL'ye 6 Ay %2,29 Faiz

Mercedes-Benz CLA 200 ve EQ modellerini satın almak isteyen kurumsal müşteriler için de 2.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %2,29 faiz oranıyla kredi kullanımı sunuluyor.

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