Mercedes, Benzinli ve Dizel Motorların Ne Kadar Süre Daha Kullanılacağını Açıkladı

Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, içten yanmalı motorların en az 10, muhtemelen 15 yıl daha kullanılacağını belirtiyor. Euro 7 uyumlu yeni bir V8 geliştiren marka, elektrikli araçlara geçerken benzinli ve dizel modellerini de üretmeye devam edecek.

Birçok otomobil üreticisi, 2030 veya 2035’e kadar yalnızca elektrikli modeller satmayı hedefliyordu. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius ise 4 Kasım’da Pune’da düzenlenen basın toplantısında farklı bir takvimden söz etti. Ona göre içten yanmalı motorlar en az 10, büyük ihtimalle 15 yıl daha kullanılmaya devam edecek. Mercedes’in üretim planında da benzinli ve dizel araçlara hâlâ yer var.

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Şirketin yatırımları da bu yaklaşımı yansıtıyor. Mercedes, içten yanmalı motor serisinin tamamını Euro 7 emisyon standartlarına uyarlayan ilk üretici oldu. Bu çalışmaların merkezinde sıfırdan geliştirilen yeni bir V8 bulunuyor. Marka, elektrikli otomobiller kullanım alışkanlıklarına henüz uymayan müşterileri için motor geliştirmeyi sürdürüyor; içten yanmalı ve hibrit modellerine uzun vadeli destek vermeyi de planlıyor.

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Yeni V8 geliştirildi, dizel motorlar da üretimde kalıyor

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Euro 7 standartlarını karşılayan bir V8’i sıfırdan geliştirmek, yüksek maliyetli bir yatırım. Källenius’a göre Mercedes’in bu masrafı üstlenmesi, elektrikli araçların henüz uygun bir seçenek olmadığı müşterilere hizmet vermeyi sürdüreceğinin göstergesi.

Dizel motorlar için de benzer bir yaklaşım var. Özellikle yılda 60 bin ila 70 bin kilometre yol yapan sürücüler ve hafif ticari araç işletmecileri düşünülüyor. Menzil ve şarj için bekleme süreleri, bu kullanıcıların elektrikli araca geçişini zorlaştırabiliyor.

Mercedes, bu müşterilerini kaybetmek istemiyor. Källenius da mevcut dizel motorların geleceğe hazır olduğunu vurguluyor.

Elektriğe geçiş için 20 ila 25 yıllık bir takvim

Källenius, elektrikli mobiliteye geçişi 2030 ya da 2035’te tamamlanacak bir iş olarak görmüyor. Onun tarif ettiği süreç, 20 ila 25 yıla yayılan bir endüstriyel dönüşüm.

Bunu anlatırken şirketlerin bugün üzerinde durdukları bacağı kesip yerine bir anda yenisini koyamayacağı benzetmesini yapıyor. Yani Mercedes, mevcut işini sürdürürken elektrikli araç tarafını da geliştirmek istiyor. Geçişin kademeli olması gerektiğini savunmasının nedeni bu.

İlk elektrikli araç dalgasının satışları beklentilerin altında kaldı. Mercedes ise elektrikli GLC’nin de bulunduğu ikinci nesil modellerinin henüz başında. Şirketin önünde, bu araçlarla şekillenecek yeni bir dönem var.

Bugün benzinli ya da dizel Mercedes alanları ne bekliyor?

Mercedes, on yılın sonuna kadar her modelinde elektrikli bir alternatif sunmayı planlıyor. Ancak bu hedef, içten yanmalı modellerin desteğinin kesileceği anlamına gelmiyor.

Bugün C-Serisi, GLC veya Sprinter van tercih eden müşteriler için yedek parça, servis ve motor geliştirme çalışmaları devam edecek. Källenius, yüksek teknolojili içten yanmalı motorlara anlamlı bir talep olduğu sürece üretimi sürdüreceklerini de belirtiyor.

Dolayısıyla markanın planı, elektrikli modelleri artırırken benzinli ve dizel seçenekleri bir anda kaldırmak değil. Hangi motorların üretimde kalacağını, müşterilerin talebi de belirleyecek.