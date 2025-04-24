Mercedes, özel sürüş modları ve dijital donanımlarıyla öne çıkan yeni Vision V konseptini tanıttı.

Mercedes-Benz, VAN.EA adı verilen yeni elektrikli platformunu temel alan Vision V konseptini tanıttı. Lüks MPV segmentine hazırlanan bu model markanın “Private Lounge” anlayışıyla birlikte gelecekte sunacağı araçlara dair yeni bir bakış sunuyor.

Mercedes’in 2026’dan itibaren üretime geçirmeyi planladığı yeni araçlar, VLE ve VLS isimleriyle yollarda olacak. Vision V, bu gelecek modellerin ilk temsilcisi konumunda.

Karşımızda Mercedes Vision V

Şoförlü kullanım senaryolarına uygun olarak tasarlanan araç, dijital sistemlerle donatılmış kabiniyle ve bölmeli oturma alanıyla dikkat çekti. Mercedes-Benz, otomatik açılan sürgülü kapılar ve opaklaşabilen camlarla iç mekâna geçişin hem konforlu hem de daha gizli hale getirildiğini belirtti.

Mercedes, aracın içine 65 inçlik 4K sinema ekranı, Dolby Atmos destekli 42 hoparlörlü bir ses sistemi ve projeksiyonlu 360 derece görsel deneyim gibi birçok teknolojiyi dahil ettiğini paylaştı. Koltukların tamamen yatabildiğini, orta konsolda ise katlanabilir masa ve dijital kontrol panelinin yer aldığını açıkladı. Güneş paneli tavanın ise araca ekstra menzil sağladığını belirtti. Aynı zamanda kullanıcıya video izleme, oyun oynama, çalışma ya da alışveriş yapma gibi farklı deneyim modları sunduğunu da aktarıldı.

Vision V, şimdilik sadece bir konsept olarak sahneye çıktı ama Mercedes-Benz, bu modelle lüks MPV segmentinde nasıl bir yol izleyeceğini açıkça ortaya koydu. Mercedes ileride üretilecek versiyonun mevcut lüks van modelleriyle doğrudan rekabet edeceğini belirtti.