İçeriklerinin bir parçası olan maymuna el koymaya gelen memura saldırdığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İnsanların sosyal medyada daha fazla beğeni alabilmek için ekstrem yollara başvurduğunu sık sık görüyoruz. Raylara yatıp üzerinden tren geçmesine izin vermek kadar ekstrem bir yol olmasa da içerik üreticilerin daha fazla ilgi görmek için başvurdukları yollardan biri de hayvanlar. Zira özellikle Türkiye'de çok bulunmayan hayvanlar ile çekilen görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının fazlasıyla ilgisini çekiyor.

Aktarılan bilgilere göre daha fazla beğeni almak için hayvanları kullananlardan biri de sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ydi. Zira Şubat 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne gelen ihbarlara göre İzgi, YouTube ve Instagram'da yayınladığı videolarda bir piton yılanı ve maymuna yer veriyordu.

Meriç İzgi: Bir anlık öfkeyle yapılmış bir hareketti

Gelen ihbarlar üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, C.G. adlı memuru Meriç İzgi'nin evine gönderdi. İlk ziyaretinde ihbarlara konu olan piton yılanını tespit eden memur, yılanı alarak işlem başlattı. Ancak bu olayın ardından da müdürlüğe İzgi'nin bir maymun ile videolar paylaştığına dair yeni ihbarlar gelmeye başladı.

Bu kez de videolardaki maymuna el koymak için İzgi'nin evine giden C.G., iddialara göre sosyal medya fenomeninin hakaret ve saldırılarına maruz kaldı. İzgi, C.G.'nin evine geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "C.G. tarafından usulsüzce yavruma el konuldu ve darp edildim" ifadeleriyle paylaştı.

C.G.’nin şikâyeti üzerine Meriç İzgi hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu soruşturmada ifade veren İzgi, C.G.'ye saldırdığı iddialarıyla ilgili olarak, "Bu bir anlık öfkeyle yapılmış bir harekettir" ifadelerini kullandı. Savcılık ise İzgi hakkında ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.