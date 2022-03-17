Merkez Bankası Savaş Sonrası Faiz Kararını Bugün Açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün Rusya-Ukrayna savaşı sonrasındaki ilk faiz kararını açıklayacak. Ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu, faizin sabit tutulmasını bekliyor.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın etkileri hissedilmeye devam ederken merakla beklenen günlerden birisi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yeni faiz kararını açıklayacak. 14.00’da açıklanacak faiz kararı, pek çok ekonomiste göre faizin sabit kalması yönünde olacak.

Reuters’ın anketine katılan 18 kurumun tümü, Para Politikası Kurulu’nun faizlerin sabit tutulması yönünde karar açıklamasını beklediğini ifade etti. Bu beklenti, ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamında, AA Finans anketi ve Bloomberg HT anketinde de aynı şekilde sonuçlandı. Yurt dışından gelen beklentiler de bu yöndeydi.

Uluslararası bankacılık devinden açıklama

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, bir araştırma notunda TL’deki baskı ve enflasyonun mevcut seviyesi göz önüne alındığında yetkililerin mevcut stratejilerini bırakmaya yönelik bir işaret olmadığını belirtti. Banka, politika faizinin sabit kalmasını beklediklerini açıkladı.

Yıl sonu beklentiler ne seviyede?

Öte yandan yıl sonu faiz beklentilerinde bazı farklılıklar bulundu. AA Finans anketindeki ekonomistler, yıl sonu faiz oranının bugünle aynı olacak şekilde %14 olacağını beklerken, Reuters’ın genelinde de oran aynıydı. Fakat Reuters anketinde bir katılımcı, faizin %12’ye düşürülmesini beklediğini gösterdi.

ForeksHaber’in anketine katılan 18 ekonomistten 9’u yıl sonuna dair beklenti açıklarken, bu beklenti çoğunlukla %14 seviyesiydi. Öte yandan ankette minimum ve maksimum faiz beklentileri %12 ve %22 olarak gerçekleşti. Bloomberg anketinde de çoğunluk %14 beklerken, minimum ve maksimum beklentiler %9 ve %22 şeklinde oldu.

FED, dün faizi artırmıştı:

ABD Merkez Bankası (FED), dün beklentilere paralel şekilde faizi 25 baz puan artırdığını açıklamıştı. FED, böylelikle 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.