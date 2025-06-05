Meta, Aria Gen 2 akıllı gözlüğüyle yapay zekâ, artırılmış gerçeklik ve donanım yeniliklerine dair teknik bilgiler paylaştı. Meta’nın Aria Gen 2 gözlüğü, göz takibi, el hareketi algılama ve çeşitli sensörleriyle araştırma amaçlı geliştirilen bir prototip olarak sunuldu. 3 boyutlu takip sistemi, hassaslığı sayesinde robotik ellerin eğitimi gibi ileri seviye uygulamalarda bile kullanılabiliyor.

Meta, yeni nesil deneysel akıllı gözlüğü Aria Gen 2 hakkında bazı teknik detaylar paylaştı. Henüz son kullanıcıya yönelik olmayan bu model, şirketin artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ alanındaki araştırmalarına yönelik geliştiriliyor.

Aria Gen 2, göz hareketlerini izleyebilen sensörlerle ve el ile nesne takibi yapabilen kameralarla donatılmış. Göz kırpma, nereye baktığınız, gözbebeğinizin büyüklüğü gibi pek çok detayı algılayabiliyor. Üstelik 3 boyutlu takip yetenekleri o kadar hassas ki, robotik el sistemlerini eğitmekte bile kullanılabiliyor.

Kalp atışından ses takibine: Aria Gen 2’de yok yok

Gözlüğün burun desteğine yerleştirilen kalp atış hızı sensörü ve gürültülü ortamlarda ses yakalamayı iyileştiren temaslı mikrofon dikkat çeken diğer donanımlar arasında. Önceki modele göre daha hafif olan yeni sürüm, sekiz farklı boyutta sunuluyor. Ayrıca cihazda 12 MP kamera, 7 uzamsal mikrofon, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, stereo hoparlör ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor.

Meta, Aria Gen 2’yi ticari bir ürün değil, araştırma amaçlı bir test platformu olarak konumlandırıyor. Şirket bu prototipleri açık bir şekilde geliştirirken, Apple’ın da bu alanda gelecek yıl içinde bir adım atmaya hazırlandığı aktarılıyor. Apple’ın nihai ürünü piyasaya sunup sunamayacağı bilinmese de, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği alanda geç kalmamak kritik görünüyor.