Apple'ın Meta’nın Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak yeni akıllı gözlüğü için düşük güç tüketimli özel bir çip geliştirdiği ortaya çıktı.

Apple, farklı cihazları için özel çip geliştirme işine hız verdi. Gözlüklerden Mac'lere, hatta yapay zekâ sunucularına kadar pek çok üründe kullanılacak, düşük enerji tüketimli yeni nesil işlemciler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Apple’ın, Meta’nın Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak kendi akıllı gözlüğü için özel bir çip geliştirmeye başladığı ortaya çıktı. Şirketin üzerinde durduğu modelde, çevresini algılayabilen kameralar yer alacak ama artırılmış gerçeklik olmayacak. Aynı zamanda yapay zekâ desteğiyle günlük işlerde yardımcı olmayı hedefliyor.

Apple Watch’tan ilham alan çipler, gözlüklere geliyor

Çip geliştirme sürecinde Apple, Apple Watch modellerinde kullanılan düşük güç tüketimli işlemcilerden ilham aldığını paylaştı. Şirket, Tayvan merkezli üretici TSMC ile birlikte bu yeni çipleri 2026 sonu ya da 2027 yılında seri üretime sokmayı planladığını belirtti.

Apple ayrıca işlemcilerin gözlükteki kameralar ve diğer donanımları kontrol ederken batarya tüketimini olabildiğince düşük tutacak şekilde tasarlandığını da aktardı. Apple tarafında gözlük kategorisi, Meta’nın satışlardaki çıkışı sayesinde şu sıralar önemli bir hedef hâline geldi. Şirket, Meta’nın 2023’ten bu yana yaklaşık 2 milyon adet Ray-Ban Meta gözlük sattığını rakamlarla ortaya koydu.

Apple’ın donanım tarafındaki bu hamlesi, şirketin sadece Mac ve sunucu sistemlerine değil, aynı zamanda giyilebilir teknolojilere de özel tasarlanmış, daha verimli çiplerle yönelmeye başladığını ortaya çıkardı. Şirket, süreç tamamlandığında bu yeni çipleri yeni nesil Apple ürünlerinde kullanmayı planladığını da açıkça paylaştı.