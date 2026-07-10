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Meta, Instagram Fotoğraflarınızı İzinsiz Kullanabilen Görsel Oluşturma Modeli Muse Image'ı Tanıttı

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Meta, görsel oluşturmayı sağlayan yeni yapay zekâ modeli Muse Image'ı tanıttı. Model, çok büyük tartışma yaratacak bir özelliğe sahip.

Meta, Instagram Fotoğraflarınızı İzinsiz Kullanabilen Görsel Oluşturma Modeli Muse Image'ı Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Meta, yapay zekâ alanına da büyük yatırımlar yapan bir firmaydı. Instagram’dan WhatsApp’a kadar tüm platformlarında kendi modellerinin kullanıldığını görüyorduk. Şimdi ise şirket, SuperIntelligence ekibi tarafından geliştirilen Muse Image yapay zekâ modelini tanıttı.

Meta’nın Muse Image yapay zekâ modeli, kullanıcıların görsel oluşturmasını sağlayan bir model olarak geliyor ve SuperIntelligence laboratuvarının ilk görsel üretme aracı olarak kayıtlara geçiyor.

İçerikten Görseller

Meta, Instagram Fotoğraflarınızı İzinsiz Kullanabilen Görsel Oluşturma Modeli Muse Image'ı Tanıttı
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Meta AI, Instagram ve WhatsApp’tan kullanılabilecek

muse1

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Muse Image, tıpkı diğer firmaların görsel üretme araçları gibi kullanıcılara metin tabanlı komutlar yoluyla istediği türden görseller üretmesini sağlayan bir yapay zekâ modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ne istediğiniz yazıyorsunuz, kısa sürede talep ettiğiniz tarzda görseli size sunabiliyor.

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Model, bağlam için webde arama yapma, sonuçları oluşturmadan önce mantık yoluyla planlama, Meta’ya ait sosyal medya platformlarından yararlanma gibi özelliklere sahip. Yüklediğiniz fotoğraflar, arkadaş profilleri, Meta platformlarından trend konularla da birlikte çalışabiliyor. Muse Image’ın ücretsiz bir şekilde Meta AI uygulaması, Instagram hikâyeleri ve WhatsApp’ta sunulmaya başladığını belirtelim. Ancak günlük erişim kısıtlı. Sınırı geçtikten sonra aboneliğe ihtiyacınız olacak.

İnsanların izinsiz Instagram fotoğraflarını kullanabiliyor

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Muse Image, tartışmalı da bir özelliğe sahip. Meta’nın aktardığına göre kullanıcı kendi başına fikir üretemiyorsa önceden hazırlanmış bazı ayarlara ulaşabiliyor. Bu özellik ile kullanıcıların başka bir Instagram kullanıcılarının fotoğraflarını yapay zekâ ile değiştirmesi mümkün kılınmış. O kullanıcıyı etiketleyerek özellik kullanılabiliyor. Bunun için de fotoğrafı kullanılacak o kullanıcının profilinin herkese açık olması gerekiyor.

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Anlayabileceğiniz üzere profil herkese açıksa rastgele bir insan sizin fotoğrafınızı Muse Spark ile görsel oluşturmak için kullanabiliyor. Meta, kullanıcıların bu konuda kontrol sahibi olduğunu ve ayarlar üzerinden tamamen devre dışı bırakılabileceğini belirtmiş. Ancak buna rağmen gizliliği ciddi anlamda ihlal eden bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik kullanıcının fotoğrafı başka bir itarafında Muse Image ile kullanıldığında ona hiçbir bildirim gitmiyor. Yani haberiniz olmadan kullanılma durumları da oluşabilir. Tepki çeken bu endişe verici özellik konusunda başka bir adım atılıp atılmayacağını zamanla göreceğiz.

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