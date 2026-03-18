Meta, 80 Milyar Dolar Harcadığı Metaverse Platformunu Sanal Gerçekliğe Kapatıyor

Meta, yıllardır yatırım yaptığı metaverse platformu Horizon Worlds’ü Quest cihazlarda kapatma kararı aldı. 80 milyar dolara yaklaşan dev harcamanın ardından gelen bu hamle, metaverse’ün geleceği ve Meta’nın yeni planları hakkında soru işaretleri yarattı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Meta, uzun süredir “internetin geleceği” olarak lanse ettiği metaverse vizyonunda geri adım atıyor. Şirketin VR tabanlı sosyal platformu Horizon Worlds, artık Quest cihazlarda kullanılmayacak.

Bu karar, dışarıdan bakıldığında sadece bir ürünün kapanışı gibi görünse de aslında Meta’nın yıllardır sürdürdüğü metaverse stratejisinde ciddi bir değişime işaret ediyor. Özellikle milyarlarca dolarlık yatırımın ardından gelen bu hamle, “metaverse bitti mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Meta gerçekten ne kadar para harcadı?

Meta’nın metaverse projeleri, Reality Labs birimi altında yürütülüyordu. Şirket, 2020’den bu yana bu alanda 80 milyar dolara yaklaşan zarar açıkladı.

Bu dev bütçeye rağmen Horizon Worlds, beklenen ilgiyi bir türlü göremedi. Ne sosyal medya alternatifi olabildi ne de kullanıcıları uzun süre platformda tutabilecek güçlü bir deneyim sunabildi.

Metaverse’ten alınan arsalar şimdi ne olacak?

Metaverse denince akla gelen dijital arsalar ve sanal mülkler, aslında tek bir platforma bağlı değil. Yani Horizon Worlds’ün geri çekilmesi, tüm metaverse ekonomisinin çöktüğü anlamına gelmiyor.

Ancak işin gerçekçi tarafı şu: Horizon Worlds içinde varlık sahibi olan kullanıcılar için bu varlıkların değeri ve kullanım alanı ciddi şekilde düşebilir. Çünkü platformun VR tarafının kapanması, deneyimin büyük ölçüde zayıflaması anlamına geliyor.

Metaverse tamamen bitti mi?

Meta metaverse fikrinden tamamen vazgeçmiş değil. Ancak şirket artık tek bir dev sanal dünya kurma hedefinden uzaklaşıyor. Bunun yerine daha parçalı, daha erişilebilir ve farklı teknolojilerle entegre çözümlere yöneliyor.

Meta’nın yeni planı ne?

Meta’nın odağı artık net şekilde değişmiş durumda. Şirket, yapay zekâ (AI) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor.

Bunun nedeni de oldukça basit: Bu alanlar hem daha hızlı büyüyor hem de kısa vadede daha somut gelir fırsatları sunuyor. Metaverse ise tamamen rafa kaldırılmış değil ama artık eskisi kadar “merkezde” değil.

