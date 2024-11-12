Meta, ABD ve İngiltere'deki bazı üniversitelerle "metaversite" için anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamındaki üniversiteler, Metaverse teknolojileriyle eğitim verecekler.

Metaverse teknolojisi uğruna ismini bile değiştiren Meta, dikkat çeken bir işe imza attı. Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket, ABD ve İngiltere'de hizmet vermekte olan bir dizi üniversite ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında "metaversite" kurulmasına karar verildi. Peki bu ne demek?

Metaverse, en basit anlatımı ile yaşantımızın sanal bir dünyaya taşınması. Mark Zuckerberg ve ekibine göre bu teknoloji, geleceğin ta kendisi. Ancak insanlar, Metaverse teknolojisini benimsememekte oldukça kararlı görünüyorlar. Zira Meta, milyarlarca dolar harcıyor olmasına rağmen Metaverse teknolojisinden kâr edemiyor. İşte bunun farkında olan şirket, bu kez de eğitim sektörü üzerinden Metaverse reklamı yapacak gibi görünüyor.

Üniversitelerdeki eğitimler dijital ortamda verilecek

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamındaki üniversiteler, Meta'nın en yeni Metaverse teknolojilerini kullanacaklar ve eğitim sırasında artırılmış gerçeklik başlıkları kullanacaklar. İşte tüm bunlara metaversite denilecek.

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre metaversiteler, bilim, tıp, tarih ve dil sanatları gibi eğitim sektöründe yepyeni bir çağ başlatacak. Eğitimciler, kullanılacak teknolojiler ile öğrencilerle daha fazla etkileşim kurup, eğitim içeriklerini zenginleştirmiş olacaklar.