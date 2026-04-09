Meta, Şimdiye Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Muse Spark'ı Tanıttı

Meta, milyar dolarlar harcadığı Superintelligence ekibinin ilk yapay zekâ modeli Muse Spark'ı resmen duyurdu. Model, şirketin şimdiye kadarki en güçlü yapay zekâ modeli olarak nitelendiriliyor.

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk firmalardan biri şüphesiz Meta’ydı. Instagram, Facebook, WhatsApp gibi platformların sahibi olan teknoloji devi, yapay zekâ modelleri de geliştirerek bu alanda öne çıkıyordu. Şimdi ise şirket, Llama modellerinden sonra yeni yapay zekâ model serisinin ilk ürünü olan Muse Spark’ı tanıttı.

Muse Spark, Meta’nın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü model olarak geliyor. Milyonlarca insanın kullandığı Meta AI’a entegre edilecek bu model, şirketin Superintelligence isimli departmanı tarafından geliştirildi. Meta’yı yapay zekâ yarışında öne taşımayı amaçladığını söyleyebiliriz. Şirket, Llama modelleri konusunda istenen seviyeye çıkamamış, bu yüzden de yapay zekâ alanında yeniden yapılanmaya gidip sektörün en uzmanlarını toplayarak Superintelligence ekibini kurmuştu.

Muse Spark yapay zekâ modeli neler sunuyor?

Şimdilik web ve Meta AI uygulamasından erişilebilir olan Muse Spark modeli, Instagram’dan WhatsApp’a kadar hem sosyal medya platformlarında hem de bağımsız olarak kullanılabilen Meta AI aracını çok daha hızlı ve akıllı hâle getiriyor. Şimdilik web ve Meta AI uygulamasında olsa da Muse Spark’ın önümüzdeki haftalarda Facebook, Instagram ve WhatsApp’a da geleceği aktarılmış. Ayrıca Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerde de göreceğiz.

Google'ın ürün paketine kolayca entegre olan Google Gemini gibi, Meta da Muse Spark'ı "Meta ürünleri için özel olarak tasarlanmış" olarak tanıttı. Şirketin aktardığına göre model, sorguları daha iyi ve daha hızlı işlemek için birden fazla yapay zeka alt ajanı çalıştırma yeteneğinin yanı sıra hem metin hem de görüntüleri içeren çok modlu girişi de destekliyor. Ayrıca anlık veya düşünme gibi farklı modlar arasında çok hızlı geçişler yapmasına da imkân tanıyor.

Meta ayrıca Muse Spark'ın bilim, matematik ve sağlık alanlarındaki karmaşık soruları yanıtlayabileceğinin de altını çizdi. Açıklamada, Muse Spark'ın çok modlu algılamasının "sağlık için özellikle değerli" olduğu ve "görüntüler ve grafikler içeren bazı sorular da dahil olmak üzere daha ayrıntılı yanıtlarla sağlık sorularını yönlendirebileceği" ifade edilmiş. Şirketin bu hamle ile Anthropic’in Claude for Healthcare, OpenAI’ın ChatGPT Health gibi ürünleriyle rekabet etmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz.

Meta, gelecekte modelinin çok daha iyileşmesini ve gelişmiş hâle gelmesini beklediğini de eklemiş. Hatta Instagram, Facebook ve Threads'te insanların paylaştığı önerileri ve içerikleri gösteren yeni özelliklere de sahip olacağı söyleniyor.