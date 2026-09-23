OPPO, Find X10 serisiyle birlikte yeni akıllı saati Oppo Watch S2'yi de tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Türkiye’de de ilgi gören bir marka olan OPPO, yepyeni ürünlerini tanıttı. İlgi odağı Find X10 serisi telefonlar olsa da farklı kategorilerden cihazlar da geldi. Watch S2 ismi verilen yeni akıllı saat de bunlardan biriydi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Watch S2 modeli, sensör çıkıntısı hariç tutulduğunda sadece 8,9 mm kalınlığa sahip paslanmaz çelik bir gövdeyle karşımıza çıkıyor. Gövde ağırlığı 34,5 gram olan akıllı saat; turuncu, pembe, gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

OPPO Watch X2 neler sunuyor?

Cihazın ön tarafında 1,46 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran yer alıyor. Normal şartlarda 600 nit standart parlaklık değeri sunan bu panel, açık hava spor modları aktif edildiğinde doğrudan güneş ışığı altında dahi net bir görüş sağlamak adına 3.000 nit tepe parlaklığa kadar ulaşabiliyor.

Oppo Watch S2'nin spor ve sağlık tarafında getirdiği en dikkat çekici yeniliklerden biri "FatMax" olarak adlandırılan özellik. Standart nabız bölgelerini kullanmak yerine bu yazılım; kullanıcının boy, kilo, dinlenme nabzı ve VO2 max değerlerini analiz ederek kişiye özel bir yağ yakım hedef nabız aralığı hesaplıyor. Antrenman sırasında kullanıcıyı bu ideal aralıkta tutmak adına anlık yönlendirmeler sunan saat, aynı zamanda antrenman boyunca kaç gram yağ ve karbonhidrat yakıldığını da gösteriyor.

100'den fazla spor modunu destekleyen cihaz, açık alan rota takipleri için çift frekanslı GPS donanımına ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka tarafındaki sensör dizilimi de baştan aşağı yenilenmiş. Bu bölümde 8 kanallı optik kalp atış hızı sensörü, 16 kanallı kordon oksijen sensörü, EKG elektrodu ve bir sıcaklık sensörü bulunuyor. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla 60 saniye süren ve 13 farklı sağlık metriğini aynı anda kaydeden bütüncül bir sağlık kontrolü gerçekleştirebiliyor. Tüm gün SpO2 takibi, uyku izleme ve uyku apnesi taraması gibi standart özellikler de cihazın sağlık paketinde mevcut.

ColorOS Watch 17 işletim sistemiyle kutudan çıkan Oppo Watch S2, aynı anda 2 farklı telefona bağlanabilecek. 5 ATM derecelendirmesinin yanı sıra IP69 ve IP69K dayanıklılık sertifikalarına da sahip olan saat, yaklaşık 7 günlük bir kullanım ömrü vaat ediyor. Güç tasarrufu modu açıldığında süre 10 güne çıkarken “Her Zaman Açık Ekran” özelliği aktif edildiğinde batarya süresi yaklaşık 4 güne düşüyor.

Oppo Watch S2, Çin pazarında 238 dolar fiyat ile satışa çıktı. Diğer pazarlara gelişi hakkında henüz bilgi yok.