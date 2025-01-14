Meta, Instagram ve Facebook'ta Pornografik Reklamlar Gösterdi!

Meta'nın Facebook ve Instagram'da pornografik içerik barındıran reklamlar gösterdiği ortaya çıktı. Bu reklamlar daha çok orta yaşlı veya yaşlı erkekleri hedef alıyordu.

Sosyal medya devi Meta ile ilgili çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Şirketin, Instagram ile Facebook'ta müstehcen içerikleri reklam olarak göstermesine izin verdiği ortaya çıktı. Oysa Meta'nın kullanım koşullarına göre müstehcenlik, söz konusu platformlar için yasaklı. Sıcak para, Meta'nın kendi kurallarını esnetmesini sağlamış gibi görünüyor.

Konuyla ilgili araştırma, Avrupa'da kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan "AI Forensics" tarafından yapıldı. Yapılan araştırmada, Meta'nın 3.300'den fazla pornografik içerikli reklama izin verdiği anlaşıldı. Üstelik bu reklamlarda yapay zekâ ile üretilen görüntüler de yer alıyordu.

Pornografik reklamlar milyonlarca gösterim sayısı elde etti

AI Forensics, araştırma kapsamında Avrupa Birliği bölgesini hedef alan reklamlara odaklandı. Yapılan incelemelerde, söz konusu reklamların daha çok orta yaşlı veya yaşlı erkekleri hedeflediği tespit edildi. Pornografik reklamların temaları ise tanışma siteleri ve cinsel performans artıran ürünler üzerineydi. Ekibe göre söz konusu pornografik reklamlar, 8 milyonun üzerinde gösterime ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Meta sözcüsü, bunun bir yanlışlık sonucunda olmuş olabileceğini söyledi. Sözcüye göre müstehcenlik, Meta platformlarında kesinlikle yasak. Ancak bazı reklam verenler, oluşturdukları içeriklerde Meta'nın filtrelerini atlayabiliyorlarmış. İşte sözcüye göre filtrelerden geçen reklamlar da bu araştırmaya sonuç sağlamış oldu.