Temmuz 2026 döneminde MG, benzinli, hibrit ve elektrikli modellerini güncel fiyatlar ve çeşitli finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Markanın sunduğu kampanyalar, indirimler ve kredi destekleri sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Temmuz 2026 itibarıyla MG Türkiye'nin güncel fiyat listesi, markanın öne çıkan modelleri arasında yer alan ZS, HS, MG4 Electric ve Marvel R'daki son fiyatları ortaya koyuyor. Modern tasarımı, zengin donanım özellikleri ve elektrikli mobiliteye odaklanan yaklaşımıyla dikkat çeken MG, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden geniş ürün gamıyla öne çıkıyor.

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Temmuz 2026 ayında MG tarafından sunulan kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları da araç satın alma sürecini daha avantajlı hale getiriyor. Bu rehberde MG'nin güncel fiyat listesi, devam eden indirimleri, kampanyaları ve finansman seçeneklerine ilişkin merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

MG tüm modeller fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı ZS Hybrid+ 2.585.000 TL 2.250.000 TL HS Hybrid+ 3.155.000 TL 3.000.000 TL HS 2.545.000 TL 2.612.000 TL MG7 3.110.000 TL 2.910.000 TL

MG İndirimleri, krediler ve kampanyalar - Temmuz 2026

MG ZS Hybrid+'ta Sınırlı Sayıda Özel Fiyat ve Kredi Kampanyası

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında MG ZS Hybrid+, sınırlı sayıdaki araçlar için 2.250.000 TL özel fiyatla satışa sunuluyor. 197 PS güç ve 5,1 litre birleşik yakıt tüketimi değerlerine sahip modelde ayrıca tüzel müşterilere özel 700.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi desteği de sağlanıyor.

MG HS'te 80 Bin TL Takas Desteği veya Avantajlı Kredi Fırsatı

Temmuz 2026 kampanyaları kapsamında MG HS modelinde müşterilere 80.000 TL takas desteği sunuluyor. Alternatif olarak tüzel müşteriler, 700.000 TL tutarında 6 ay vadeli ve yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor. Geniş iç hacmi, sessiz kabini, güçlü performansı ve Euro NCAP'ten aldığı 5 yıldızlı güvenlik derecesiyle öne çıkan MG HS, avantajlı kampanya seçenekleriyle dikkat çekiyor.